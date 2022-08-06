Больше ПВО для Харькова: Зеленский ответил на петицию

Глава государства ответил на очередную петицию

В субботу, 6 августа, на 164-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию харьковчанки Алины Коноваловой.

Соответствующая запись появилась на сайте главы государства. Коновалова еще в июне зарегистрировала петицию: "Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", которая в итоге набрала необходимые 25 тысяч голосов для ответа президента.

"Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу для оплаты коммунальных услуг и других нужд", — написала Алина.

Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который отвечает за ПВО по всей территории Украины.

"Учитывая, что противовоздушная оборона Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора", — гласит сообщение от главы государства.

Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на петицию касательно легализации однополых браков в Украине.

Напомним, президент Украины призвал ужесточить санкции против россии после удара рф по Запорожской АЭС.