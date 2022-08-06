Больше ПВО для Харькова: Зеленский ответил на петицию
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Глава государства ответил на очередную петицию
В субботу, 6 августа, на 164-й день полномасштабного вторжения рф президент Украины Владимир Зеленский ответил на петицию харьковчанки Алины Коноваловой.
Соответствующая запись появилась на сайте главы государства. Коновалова еще в июне зарегистрировала петицию: "Прошу предоставить Харькову и Харьковской области больше противовоздушной обороны", которая в итоге набрала необходимые 25 тысяч голосов для ответа президента.
"Город каждый день под обстрелами ракет, однако жители города возвращаются домой и на работу для оплаты коммунальных услуг и других нужд", — написала Алина.
Зеленский поручил рассмотреть этот вопрос Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному, который отвечает за ПВО по всей территории Украины.
"Учитывая, что противовоздушная оборона Харькова и Харьковской области осуществляется в общей системе противовоздушной обороны Украины, я поручил Главнокомандующему Вооруженными Силами Украины Валерию Залужному, на которого возложена ответственность за ее организацию и руководство, рассмотреть поднятый в электронной петиции вопрос и о результатах рассмотрения проинформировать ее автора", — гласит сообщение от главы государства.
Ранее сообщалось, что Зеленский отреагировал на петицию касательно легализации однополых браков в Украине.
Напомним, президент Украины призвал ужесточить санкции против россии после удара рф по Запорожской АЭС.