Зменшити зарплату нардепам: Зеленський відповів на петицію

Це питання додатково розгляне прем'єр та голова ВР

У вівторок, 16 серпня, президент України Володимир Зеленський відреагував на петицію, якою пропонувалося знизити заробітну плату народних депутатів до "рівня мінімального окладу", а гроші спрямувати на потреби населення та армії. Документ підтримали понад 31 тисяча українців із 25 необхідних, а тому глава держави не залишив його без уваги.

Як йдеться на сайті президента, потреби армії та соціальний захист — це незмінні пріоритети для держави, передусім задля досягнення миру та збереження територіальної цілісності України. Очевидно, що таким чином президент натякнув, що гроші на це виділяються з бюджету регулярно.

Що стосується заробітних плат депутатів Верховної Ради, то їх місячний оклад встановлює парламент, а надбавки дають у розмірі, які встановлені для членів Кабміну. При цьому на час війни Кабмін ухвалив постанову про зняття надбавок за "інтенсивність праці".

"Ураховуючи зазначене, я звернувся до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України з проханням опрацювати викладені в електронній петиції пропозиції та поінформувати про результати розгляду автора звернення", — резюмував Зеленський.

Нагадаємо, що українці шляхом петицій намагалися достукатися до Зеленського дозволити чоловікам виїжджати за межі країни під час воєнного стану, але його відповідь була вкрай чіткою.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що глава держави відповів на заклик надати Харкову більше систем протиповітряної оборони.