Зеленский озвучил первые итоги встречи с Эрдоганом: о чем говорили

Президенты провели встречу во Львове

В четверг, 18 августа, на 176-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Владимир Зеленский встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Позже глава государства подвел итоги переговоров.

Соответствующее заявление Зеленского доступно на telegram-канале президента Украины. Главы государств затронули сразу несколько важных тем.

"Визит президента Турции в Украину – весомый месседж поддержки со стороны такой мощной страны. Во время встречи во Львове обсудили с Реджепом Тайипом Эрдоганом возможность усовершенствования зерновой инициативы, ситуацию вокруг Запорожской АЭС и ядерный шантаж со стороны оккупантов, масштабное воровство россией зерна из временно оккупированных территорий Украины. Также затронули вопросы оборонного взаимодействия", — заявил Зеленский.

Также президент выразил уверенность, что дальнейшее расширение сотрудничества между Украиной и Турцией усилит обе стороны.

Напомним, 18 августа во Львове Зеленский также встретился с генсеком ООН Антонио Гутерришем. Главной темой разговора стали обстрелы Запорожской АЭС со стороны российских оккупантов. Добавим, что в четверг во Львове прошли также трехсторонние переговоры между Зеленским, Эрдоганом и Гутерришем.

Ранее Зеленский призвал отправить миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС в кратчайшие сроки.