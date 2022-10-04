Від Кадирова до Навального: Politico видало список кандидатів на крісло Путіна

Сценарії повалення влади у РФ розглядаються різні — все залежить від обставин

На тлі провалів російської армії у війні проти України стало з'являтися ще більше чуток, що президента РФ Володимира Путіна можуть усунути від влади його ж соратники, або ж хтось з-поміж тих, хто категорично засуджує так звану "спецоперацію".

Поки питання з тим, як саме буде проведемо трансфер влади у РФ, залишається відкритим, американське видання Politico склало свій список наступників російського президента та озвучило сценарії, за яких вони можуть зайняти крісло Путіна.

Хто може стати наступником Путіна — версії Politico

Операція "Наступник" — американське видання пише, що у такому випадку свого наступника назначить сам Путін у момент, коли зрозуміє, що його позиції остаточно ослабли q він більше не може керувати країною. З-поміж кандидатур — Микола Патрушев (колишні директор ФСБ та чинний голова російського Радбезу, який має найбільш радикальні погляди на війну в Україні), Дмитро Медведєв (експрезидент та чинний заступник Патрушева); Олексій Дюмін (губернатор Тульської області та фаворит Путіна після історії з його порятунком від бурого ведмедя); Дмитро Патрушев (чинний міністр сільського господарства. Politico називає його представником "російської шпигунської еліти" та тим, хто може знизити загрозу ядерної ескалації).

Якщо відбудеться змова у Кремлі і Путіна скинуть — до влади може прийти умовна "четвірка" — голова Радбезу Микола Патрушев, директор ФСБ Олександр Бортніков, міністр оборони Сергій Шойгу та міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев. За цим сценарієм, пише видання, ескалація гібридної війни РФ із Заходом зійде нанівець, адже цій "четвірці" така ситуація ніколи не подобалася.

Якщо Путін більше не зможе виконувати своїх обов'язків за станом здоров'я, то влада може перейти в руки прем'єр-міністра — Михайла Мішустіна. Такий сценарій можливий і у випадку, якщо Путіна вб'ють, пише Politico.

У випадку загострення хвилі протестів, викликаних мобілізацією, місце Путіна може зайняти мер Москви Сергій Собянін. Як пише Politico, Собянін за 12 років на посаді мера показав себе компетентним політиком-машиною, а отже йому буде під силу вгамувати протестний рух.

Якщо відбудеться так звана "кольорова революція" і повстання проти Путіна до влади у РФ може прийти Олексій Навальний — опозиціонер, який навіть перебуваючи у в'язниці виступає проти війни. Або ж Михайло Ходорковський — колишній нафтовий олігарх, якого Путін на 10 років кинув до в'язниці. Зараз він засуджує війну Росії проти України та закликає Захід постачати українській стороні більше зброї.

Ще один сценарій — військовий переворот — за ним до влади у РФ можуть прийти Михайло Мізинцев (має прізвисько "Маріупольський м'ясник", очолив облогу великого міста на Донеччині, що призвело до десятків тисяч жертв; нещодавно його підвищили до заступника міністра оборони). Або Рамзан Кадиров (Глава Чеченської республіки, один із найвідоміших прихильників війни Росії в Україні) чи Євген Пригожин (засновник приватної військової компанії "Вагнера"). Але для цього буде потрібний остаточний розгром російських військ в Україні й втрата захоплених з 2014 року територій.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, політолог Володимир Фесенко розповів, чим Путін схожий на Гітлера перед поразкою.