Конец близок? Политолог рассказал, чем путин похож на Гитлера перед поражением

За "партией войны" в Кремле все чаще наблюдается импульсивность в принятых решениях

Украинские военнослужащие продолжают достигать новых успехов на фронте, что невероятно злит россиян и их политическое руководство. Поэтому путин пытается оправдаться с помощью смены военных генералов или озвучивания новых ядерных угроз. Впрочем, подобные действия все больше напоминают Адольфа Гитлера в конце Второй мировой войны, подмечает политолог Владимир Фесенко. По его словам, параллелей между нацистской Германией и путинской россией становится все больше с каждым днем.

Как пишет "НВ", политолог уверен — россия ослабевает, и на это влияют не только события на фронте, но и внутренняя конфронтация. Сейчас страна-агрессор массово демонстрирует, как различные силовые структуры пытаются найти крайнего в военных неудачах, чем и убивают весь до этого имеющийся потенциал.

Политолог уверен: это лишь на пользу Украине, ведь больше внимания будет уделяться каким-то мелким конфликтам внутри рф, пока украинские защитники продолжат свое бравое дело. А ослабление путинской вертикали власти приведет, по итогу, нашего противника к полному провалу.

"Если сравнивать нынешнюю российскую ситуацию с тем, что было в Германии в последние годы войны, когда тоже провалов ставало все больше и больше, очевидной стала перспектива поражения в войне, тогда тоже была критика в адрес военных, — напоминает Владимир Фесенко. — Гитлер тогда тоже менял генералов. И усилилась тоже в Германии так называемая "партия войны". Чем все закончилось?"

Политолог говорит, что в свое время часть немецких генералов пыталась восстать против Гитлера, пусть и неудачная. Но в россии подобное вряд ли возможно. Впрочем, усилившаяся со стороны пропагандистов критика высших военных чиновников не добавляет им энтузиазма.

"Не может выиграть войну армия, которая не хочет воевать", — резюмировал Фесенко.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что весьма сильно добавило недовольства среди силовиков решение владимира путина обменять командиров "Азова" на своего кума Виктора Медведчука.

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