Совет федераций рф фактически расписался в очередном преступлении против Украины

Российские политики одноголосно поддержали "ратификацию" договоров о "включении" оккупированных территорий Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей в состав россии. Соответствующее голосование состоялось во время заседания Совфеда рф во вторник, 4 октября.

Как передают росСМИ, против открытой аннексии украинских регионов не проголосовал ни один из путинских подпевал. Завершиться же все это незаконное действо должно и вовсе эпично — внесением очередных поправок в текст российской конституции.

Отметим, что "ратификация" договоров о насильственном присоединении отдельных украинских территорий к рф была не только поддержана единогласно, но еще и встречена громкими аплодисментами.

Голосования совфеда рф об аннексии части Украины

По словам представителя российской совфеда андрея клишаса, после этого стоит ожидать, что соответствующий "указ" будет подписан диктатором владимиром путиным. Это, в конечном итоге, и закрепит внесение поправок в конституцию россии, где будет указано, что ОРДЛО, а также Херсонская и Запорожская области являются "субъектами" российской федерации.

Подобные новости украинцы встретили весьма ожидаемой реакцией: недовольством и весьма яркими характеристиками для всех, кто голосовал за "ратификацию".

Украинские политики уже считают проведение референдумов на оккупированных территориях истерикой путина и предлагают свои варианты решения проблемной ситуации.

Помимо этого "Телеграф" сообщал, что о новой российской аннексии думают эксперты и как с этим может быть связан Запад.