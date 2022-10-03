Эксперт по международной политике в Украинском институте будущего Илия Куса разъяснил российскую логику аннексии и референдумов

Аннексия украинских территорий, которую сегодня предсказуемо "узаконят" через Госдуму, была необходима путину, во-первых, чтобы как-то ублажить свое население, где начался рост недовольства в связи с военным поражением в Харьковской области и развивающимся контрнаступлением ВСУ.

Во-вторых, я думаю, это решение, в том числе, принято под давлением части радикалов — ультранационалистов, которые давно требовали чего-то подобного. И после наступательных действий ВСУ путин должен был как-то сохранить лицо и поднять ставки.

Что он и сделал.

Далее можем ожидать эскалацию до того момента, пока, по мнению россии, Запад не начнет просить компромисс. В этом суть выступления путина и запущенного процесса аннексий. Всё это – сигналы именно Западу. Суть их – россия готова и далее повышать ставки, вплоть до применения ядерного оружия, если страны Запада не пойдут на компромисс и не подтолкнут Украину к временному перемирию.

С моей точки зрения, логика аннексии и референдумов — приглашение (в ультимативной форме) Запада к мирным переговорам.

Что касается недавних новостей из Турции, в том числе - визит туда главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, а также первой леди Елены Зеленской, посещение завода компании "Baykar", которая производит "Байрактары", спуск на воду корвета класса Ada "Гетьман Иван Мазепа" ВМС Украины, который строился в Турции, то важно понимать: подход Турции к российско-украинской войне не изменится и после новой аннексии россией украинских территорий. Всё потому, что этот турецкий подход основан на достаточно узком, но точно понимании политического прагматизма в международных отношениях.

Аннексия украинских территорий, которую Турция, естественно, не признала, существенно не влияет на этот подход, обусловленный узким пониманием национальных интересов.

Поэтому я не ожидаю, что Турция охладеет к россии. Скорее Анкара будет занимать прагматичную позицию между сторонами конфликта – столько, сколько сможет (и сколько ей дадут западные партнеры). Например, Турция будет помогать рф обходить санкции, зарабатывая на этом деньги, – пока это позволят США. А в Штатах уже начали говорить о необходимости более пристально следить за турецкими банками.

Ну а пока Анкара продолжит капитализироваться на статусе посредника.