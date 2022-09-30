россия хочет создать "федеральный округ" из аннексированных территорий: подробности от гауляйтеров

Название новообразованного "федерального округа" пока не утвердили

Страна-оккупант после проведения псевдореферендумов в Херсонской и Запорожской областях намерена создать из аннексированных территорий новый "федеральный округ".

Как сообщил т.н. "глава администрации" Запорожской области Евгений Балицкий, название нового "федерального округа" пока не утвердили. Вместе с тем т.н. "глава администрации" Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что россия присоединила к себе и несколько населенных пунктов Николаевской области.

"Власти" оккупированного Энергодара в свою очередь говорят, что процесс переподключения Запорожской АЭС к российским сетям заметно ускорится.

Как сообщалось ранее, россия срочно провела так называемые "референдумы" на захваченных территориях Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

30 сентября российский диктатор владимир путин подписал договоры с гауляйтерами оккупированных областей о "присоединении" к россии. В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил о подаче заявки на вступление в НАТО, а также назвал одно условие для диалога с кремлем.