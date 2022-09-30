Зеленский унизил путина: Украина готова к переговорам, но есть нюанс

Киев возобновит переговорный процесс с москвой только при одном условии

В пятницу, 30 сентября, на 219 день полномасштабного вторжения рф президент Владимир Зеленский прояснил ситуацию с потенциальными переговорами с кремлем.

Соответствующее заявление глава государства сделал после видеообращения президента рф владимира путина к россиянам, передает официальный сайт Офиса президента. Зеленский отметил, что готов к диалогу с россией, если там будет другой президент.

"Украина была и остается лидером по переговорным усилиям. Именно наше государство всегда предлагало россии договориться о сосуществовании на равных, честных, достойных и справедливых условиях. Очевидно, что с этим российским президентом это невозможно. Он не знает, что такое достоинство и честность. Потому мы готовы к диалогу с россией, но уже с другим президентом рф", — заявил Зеленский.

Напомним, в пятницу путин аннексировал захваченные территории Украины Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Накануне россия провела так называемые "референдумы" на оккупированных территориях, после чего признала данные регионы независимыми. Все это делалось для "присоединения" территорий к россии, правда, в кремле позабыли про ситуацию на фронте, где армия рф находится в "котле".