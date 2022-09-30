Украина подает заявку в НАТО: сенсационное заявление Зеленского

Заявка в НАТО уже подписана

Украина сегодня подает заявку на вступление в Североатлантический альянс в ускоренном порядке. Это решение было принято по итогам заседания Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении в официальном Telegram-канале. Он отметил, что Украина будет продолжать усиливаться и работать над деоккупацией всей территории.

"Мы де-факто союзники. Это уже достигнуто. Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали взаимосовместимость со стандартами Альянса, они реальны для Украины – реальны на поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, мы помогаем друг другу и мы защищаем друг друга. Это и есть Альянс. Де-факто", — сказал Зеленский.

По словам президента, Украина хочет присоединиться к НАТО по процедуре, которая будет "соответствовать нашему значению для защиты всего нашего сообщества", то есть в ускоренном порядке. Он также сослался на прецеденты Финляндии и Швеции, которые подали заявки в альянс без плана действий по членству в НАТО.

"Мы понимаем, что это требует консенсуса всех членов Альянса. Понимаем, что нужно выйти на такой консенсус. И поэтому, пока это будет происходить, мы предлагаем реализовать наши предложения по гарантиям безопасности для Украины и всей Европы согласно Киевскому договору безопасности (Kyiv Security Compact), который разработан и представлен нашим партнерам", — добавил Зеленский.

В видео также показали момент подписания заявки. Это официально сделали Владимир Зеленский, председатель Верховной рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

Обращение Зеленского

Как сообщал "Телеграф" ранее, Зеленский заявил, что Украина всегда пыталась создать условия для переговорного процесса, но теперь это возможно только с другим российским президентом.