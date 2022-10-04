Зеленский поставил точку в переговорах с путиным

москва своими действиями полностью исключила возможность переговорного процесса с Киевом

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение Совета национальной безопасности и обороны о невозможности проведения переговоров с президентом российской федерации владимиром путиным. При этом возможность диалога с другим президентом рф не исключена.

Об этом стало известно из указа №679/2022 "О действиях Украины в ответ на попытку российской федерации аннексировать территории нашего государства с целью обеспечения безопасности евроатлантического пространства, Украины и восстановления ее территориальной целостности", который был опубликован на официальном сайте президента Украины.

"Совет национальной безопасности и обороны Украины решил: констатировать невозможность проведения переговоров с президентом российской федерации в.путиным", — говорится в решении СНБО.

Контроль за исполнением решения, введенного в действие этим указом, президент возложил на Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Само решение вступило в силу с момента его публикации.

Кроме того, ранее президент выступил с заявлением о том, что Украина готова к диалогу с россией. Правда, есть одно условие — переговоры не будут вестись с нынешним российским президентом.

Также напоминаем, что "Телеграф" сообщал о подписании путиным "договоров о вхождении в состав россии" с гауляйтерами четырех украинских регионов. Этим действием российский президент сделал невозможным переговоры с Киевом.