Будто после концлагеря: как знаменитый "Орест" с "Азовстали" изменился в плену (фото)

Боец не хочет выглядеть жертвой в глазах людей

Недавно из российского плена освободили 215 украинских защитников завода "Азовсталь" в Мариуполе. Многие из них подвергались пыткам в россии, поэтому вернулись искалеченными и худыми после длительного голода. Дмитрий Козацкий с позывным "Орестом", который во время боев за Мариуполь сделал большинство культовых кадров, также вернулся в Украину. В сети появились первые фотографии того, как он выглядит сейчас.

Эти снимки сделали супруги фотографы Константин и Влада Либеровы и выложили на странице в Instagram. Кроме того, они также взяли небольшой комментарий у бойца "Азова" о его чувствах уже дома.

"В первый день дома я пошел в барбершоп, подстригся и побрился. Я никогда не хотел выглядеть жертвой", — сказал им герой.

Самая известная фотография, сделанная Орестом на "Азовстали"

Фотографы написали, что во время боев за Мариуполь они написали Оресту сообщение с благодарностью, а он ответил им, что "их фотографии его вдохновляют". Либеровы считают, что эти слова пришлись на, пожалуй, самый трудный для них период в эту войну.

"Сейчас мы понимаем, насколько эти слова были переломными для нас. Скажи их тогда кто-нибудь другой — мы не поверили бы и, скорее всего, впоследствии вернулись к обычной жизни. Но из его уст это стало для нас словно тот самый магический луч, что пронзает его самого на той легендарной фотографии, которую мы попытались воспроизвести на этой серии", — говорится в сообщении супругов.

Дмитрий Козацкий после плена

Дмитрий Козацкий до плена

В сети люди отреагировали на такие фотографии с горечью и злобой. Большинство поблагодарили защитника и пожелали поскорее выздоравливать.

Комментарии в сети

Комментарии в сети

Как сообщал "Телеграф" ранее, в сети рассказали историю сотрудника Службы Безопасности Украины с позывным "Бурый", участвовавший в боях за "Азовсталь". Бойца вернули домой после плена.