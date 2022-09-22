Тайно передал шевроны и остался на "Азовстали": история бойца СБУ, которого вернули из плена

Мужчина до последнего защищал завод "Азовсталь"

В среду, 21 сентября, на фоне масштабного обмена пленными между россией и Украиной, домой вернулись и защитники завода "Азовсталь", среди которых и сотрудник Службы Безопасности Украины с позывным "Бурый", который до последнего стоял бок о бок с бойцами "Азова".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ в своем официальном Telegram-канале.

"Перед тем как попасть во враждебный плен, он успел с соблюдением требований конспирации передать нам свои шевроны. Для меня большая честь: лично вернуть эти шевроны, как символ вашего возвращения в команду Службы безопасности", — заявил временно исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малыш.

Отмечается, что мужчина до полномасштабного вторжения россии работал во 2-м управлении (с дислокацией в Мариуполе) ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях и занимался противодействием незаконному вооруженному формированию так называемой "днр".

После начала войны он координировался со штабом полка "Азов" и разоблачал российские агентурные сети и корректировщиков огня. Благодаря его работе была найдена ценная информация о личностях палачей и местах содержания пленных. Также он участвовал в разминировании дорог, по которым вывозили раненых.

"Бурый" был ранен в апреле в результате танковых обстрелов.

"Эти шевроны с нашей символикой, и враг не должен их видеть. Вы полностью выполнили военную и профессиональную обязанность, вы — тот, кто будет дальше вместе с нами развивать Службу безопасности", — сказал Василий Малюк, отдавая шевроны обратно.

Следует понимать, что в результате удара бункерной бомбы по одному из бункеров завода "Азовсталь" пропали некоторые другие сотрудники СБУ. Среди них Василий Богач, коллега и наставник "Бурого", и Александр Супрунов, бывший боец ЦСО "А" СБУ в Донецкой области.

Видео встречи "Бурого" и в.и.о. главы СБУ Малыша

Как сообщал "Телеграф" ранее, известные бойцы полка "Азов" освобождены из плена россиян, в том числе и Екатерина Полищук с позывным "Пташка", Михаил Дианов, Михаил Вершинин и другие.