Таємно передав шеврони та залишився на "Азовсталі": історія бійця СБУ, якого повернули з полону

Чоловік до останнього боронив завод "Азовсталь"

У середу, 21 вересня, на тлі масштабного обміну полоненими між росією та Україною, додому повернулися і захисники заводу "Азовсталь", серед яких і співробітник Служби Безпеки України з позивним "Бурий", який до останнього стояв пліч-о-пліч з бійцями "Азова".

Про це повідомила прес-служба СБУ у своєму офіційному Telegram-каналі.

"Перед тим як потрапити до ворожого полону, він встиг з дотриманням вимог конспірації передати нам свої шеврони. Для мене велика честь: особисто повернути ці шеврони, як символ вашого повернення до команди Служби безпеки", — заявив тимчасово виконуючий обов'язки голови СБУ Василь Малюк.

Зазначається, що чоловік до повномасштабного вторгнення росії працював у 2-му управлінні (з дислокацією в Маріуполі) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях і займався протидією незаконним збройним формуванням так званої "днр".

Після початку війни він координувався зі штабом полку "Азов" і викривав російські агентурні мережі та коригувальників вогню. Завдяки його роботі було утримано цінну інформацію щодо особ катів та місць утримання полонених. Також він брав участь у розмінуванні доріг, якими вивозили поранених.

"Бурого" було поранено у квітні внаслідок танкового обстрілу.

"Ці шеврони з нашою символікою, і ворог не мав їх бачити. Ви повністю виконали військовий і професійний обов’язок, ви — той, хто буде далі разом з нами розбудовувати Службу безпеки", — сказав Василь Малюк, віддаючи шеврони назад.

Слід розуміти, що в результаті удару бункерної бомби по одному з бункерів заводу "Азовсталь" зникли деякі інші співробітники СБУ. Серед них — Василь Богач, колега і наставник "Бурого", та Олександр Супрунов, колишній боєць ЦСО "А" СБУ в Донецькій області.

Відео зустрічі "Бурого" і т.в.о. голови СБУ Малюка

Як повідомляв "Телеграф" раніше, відомих бійців полку "Азов" звільнено з полону росіян, зокрема і Катерину Поліщук з позивним "Пташка", Михайла Діанова, Михайла Вершиніна та інших.