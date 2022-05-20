Укр

Защитник "Азовстали" выложил прощальные фото: "Спасибо всем. До встречи"

Автор
Валерия Куценко Валерия Куценко
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Военный показал лучшие фото из подвалов "Азовстали" Новость обновлена 20 мая 2022, 12:14
Военный показал лучшие фото из подвалов "Азовстали"

Военный напоследок показал миру, в каких условиях выживали бойцы

Героическая судьба защитников "Азовстали" в Мариуполе мало кого оставила равнодушным, — каждый украинец, как и миллионы иностранцев с замиранием сердца каждый день ждали новостей от "Азова". На сегодня большинство военных эвакуировали, но часть из них до сих пор остается в подвалах комбината.

Воин "Азова" Дмитрий Козацкий, также известный под позывным "Орест", опубликовал свои снимки с места событий.

"Ореста" уже многие знают по фотографии воина в лучах света на комбинате, — снимок "Свет победит" облетел все просторы соцсетей, однако это далеко не единственная хорошая работа военного.

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"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", — прокомментировал свои фото Козацкий.

От "Азовстали" за время войны мало что осталось на поверхности
От "Азовстали" за время войны мало что осталось на поверхности
Вот в каких условиях жили украинские бойцы все это время
Вот в каких условиях жили украинские бойцы все это время
Видите их осунувшиеся уставшие лица?
Видите их осунувшиеся уставшие лица?
Сидеть под непрекращающимися бомбардировками врага было непросто
Сидеть под непрекращающимися бомбардировками врага было непросто
Но наши герои смогли сохранить оптимизм
Но наши герои смогли сохранить оптимизм
Находили время для досуга
Находили время для досуга
И даже приводить себя в порядок
И даже приводить себя в порядок
Конечно же среди защитников были и женщины
Конечно же среди защитников были и женщины

Предыдущие фотографии защитников "Азовстали" авторства Козацкого мы также публиковали тут.

Заметим, что россия начала штурм Мариуполя еще в самом начале военного вторжения в Украину, и около двух месяцев в подвалах "Азовстали" находились украинские защитники и много гражданских женщин и детей.

Сначала Украина смогла добиться эвакуации мирных жителей, однако россия не согласилась отдать Украине бойцов "Азова", — удалось договориться лишь об их вывозе из "Азовстали" на неподконтрольную территорию Донбасса и оказание им медицинской помощи. Какова будет их дальнейшая судьба пока неизвестно, идут переговоры.

Теги:
#Азовсталь #Военные #Мариуполь #Репортаж #Азов