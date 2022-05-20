Защитник "Азовстали" выложил прощальные фото: "Спасибо всем. До встречи"

Военный напоследок показал миру, в каких условиях выживали бойцы

Героическая судьба защитников "Азовстали" в Мариуполе мало кого оставила равнодушным, — каждый украинец, как и миллионы иностранцев с замиранием сердца каждый день ждали новостей от "Азова". На сегодня большинство военных эвакуировали, но часть из них до сих пор остается в подвалах комбината.

Воин "Азова" Дмитрий Козацкий, также известный под позывным "Орест", опубликовал свои снимки с места событий.

"Ореста" уже многие знают по фотографии воина в лучах света на комбинате, — снимок "Свет победит" облетел все просторы соцсетей, однако это далеко не единственная хорошая работа военного.

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"Пока я буду в плену, оставлю вам фото в лучшем качестве, отправляйте их на все журналистские премии и фотоконкурсы, если что-нибудь выиграю, после выхода будет очень приятно. Спасибо всем за поддержку. До встречи", — прокомментировал свои фото Козацкий.

От "Азовстали" за время войны мало что осталось на поверхности

Вот в каких условиях жили украинские бойцы все это время

Видите их осунувшиеся уставшие лица?

Сидеть под непрекращающимися бомбардировками врага было непросто

Но наши герои смогли сохранить оптимизм

Находили время для досуга

И даже приводить себя в порядок

Конечно же среди защитников были и женщины

Предыдущие фотографии защитников "Азовстали" авторства Козацкого мы также публиковали тут.

Заметим, что россия начала штурм Мариуполя еще в самом начале военного вторжения в Украину, и около двух месяцев в подвалах "Азовстали" находились украинские защитники и много гражданских женщин и детей.

Сначала Украина смогла добиться эвакуации мирных жителей, однако россия не согласилась отдать Украине бойцов "Азова", — удалось договориться лишь об их вывозе из "Азовстали" на неподконтрольную территорию Донбасса и оказание им медицинской помощи. Какова будет их дальнейшая судьба пока неизвестно, идут переговоры.