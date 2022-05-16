"Это фото станет культовым": снимок с защитником "Азовстали" впечатлил сеть

На "Азовстали" находятся около 600 раненых защитников, 40 бойцов в очень тяжелом состоянии

В сети активно распространяют чрезвычайно впечатляющую фотографию, символизирующую непокорность и мужество защитников многострадального металлургического завода "Азовсталь" в Мариуполе, который с первых дней войны с россией подвергается систематическим обстрелам оккупантов. Сейчас к заводу приковано внимание всего мира, а украинские власти и военнослужащие Вооруженных сил страны делают все возможное, чтобы найти выход и спасти людей, находящихся более двух месяцев в убежищах мариупольского комбината.

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Автором снимка, который станет культовым, является 26-летний военный Дмитрий Казацкий из Житомирщины, боец полка "Азов", который с первых дней войны обороняет Мариуполь.

Стоит отметить, что буквально через час после публикации фотографию, на которой запечатлен украинский воин "Орест", отметили понравившейся более 5 500 пользователей сети, а перепост сделали около 2 000. Эти цифры растут каждую секунду.

Военный "Орест" из мариупольского "Азова"

В комментариях под публикацией украинцы и жители других стран, которые поддерживают Украину в их борьбе против российского агрессора, делятся своими впечатлениями от увиденного фото, призывают мир спасти защитников Мариуполя и поддерживают героев добрыми словами.

Реакция пользователей сети

Ранее "Телеграф" показывал, как сейчас выглядят защитники мариупольской "Азовстали", которые более двух месяцев удерживают оборону под обстрелами кафиров в бомбоубежищах завода.