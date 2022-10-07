В Киеве разоблачили банду ильи кивы: после бегства экс-нардепа они занялись наркотиками (фото)

В настоящее время экснардеп находится в международном розыске

Депутат-предатель илья кива, призвавший россию нанести ядерный удар по Украине и даже называвший город, который должен стать целью агрессора, организовал в Киеве преступную группировку, занимавшуюся расшатыванием общественно-политической обстановки в стране.

Соответствующую информацию в пятницу, 7 октября, сообщил пресс-центр СБУ, отметив, что мощная криминальная группировка, функционировавшая под видом "силовой ячейки" запрещенной партии опзж, была обезврежена в ходе спецоперации.

Как было установлено в ходе следствия, участники банды входили в общественное объединение "Патриоты при жизни". Именно это ОО было подконтрольным бывшему украинскому депутату ильи кивы, который перешел на сторону россии, предав Украину. В настоящее время злоумышленник официально объявлен в международный розыск. Ему инкриминируют ряд особо тяжких преступлений, среди которых госизмена, а также посягательства на территориальную целостность украинского государства.

До того, как кива покинул Украину, уехав в рф, он отдал приказы своим приспешникам о совершении провокативных действий во время массовых мероприятий с целью расшатывания общественно-политической обстановки в стране.

Кроме того, представители псевдообъединения привлекались к так называемой "физической поддержке", а также охране публичных выступлений представителей пропутинских партий, в первую очередь в центре украинской столицы. Вознаграждение дельцы получали непосредственно от "координаторов" по опзж.

В ведомстве отмечают, что в состав группировки входило не менее 12 человек. Все причастны к ряду криминальных кругов. Что касается организаторов, то их действия направлял сам илья кива. По его замыслу все участники группы должны были оставаться в Киеве, чтобы поддерживать оккупантов на случай захвата региона. Когда же кива бежал в рф, его приспешники организовали наркобизнес для получения дополнительных "прибылей".

Производство по указанному факту продолжается.

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