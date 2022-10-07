У Києві викрили банду іллі ківи: після втечі екснардепа вони зайнялися наркотиками (фото)

Наразі екснардеп перебуває у міжнародному розшуку

Депутат-зрадник ілля кива, який закликав росію завдати ядерного удару по Україні та навіть називав місто, яке повинно стати ціллю агресора, організував у Києві злочинне угруповання, котре займалося розхитуванням суспільно-політичної обстановки у країні.

Відповідну інформацію у п'ятницю, 7 жовтня, повідомив пресцентр СБУ, відзначивши, що потужне кримінальне угруповання, котре функціонувало під виглядом "силового осередку" забороненої партії опзж, було знешкоджено в ході спецоперації.

Як було встановлено під час слідства, учасники банди входили до громадського об’єднання "Патріоти за життя". Саме це ГО було підконтрольним колишньому українському депутатові іллі киві, який перейшов на сторону рф, зрадивши Україну. Наразі зловмисник офіційно оголошений у міжнародний розшук. Йому інкримінують низку особливо тяжких злочинів, серед яких держзрада, а також посягання на територіальну цілісність української держави.

До того, яки кива покинув Україну, виїхавши до росії, він віддав накази своїм поплічникам щодо здійснення провокативних дій під час масових заходів з метою розхитування суспільно-політичної обстановки в країні.

Крім того, представники псевдооб'єднання залучалися до так званої "фізичної підтримки", а також охорони публічних виступів представників пропутінських партій, першочергово у центрі української столиці. Винагороду ділки отримували безпосередньо від "координаторів" з опзж.

У відомстві зазначають, що до складу угруповання входило не менше 12 осіб. Усі причетні до низки кримінальних кіл. Що стосується організаторів, то їх дії скеровував сам Ілля Кива. За його задумом, усі учасники групи повинні були залишатися у Києві, аби підтримувати окупантів на випадок захоплення регіону. Коли ж Кива втік до рф, його поплічники організували наркобізнес для одержання додаткових "прибутків".

Провадження за вказаним фактом триває.

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