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Зрадник Ківа закликав до ядерного удару по Україні та назвав місто-ціль

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Ілля Ківа знову виступив на російському каналі Новина оновлена 29 квітня 2022, 12:04
Ілля Ківа знову виступив на російському каналі

Колишній нардеп закликав росію використати ядерну зброю проти українців.

Ілля Ківа, який втік з України і якого у березні позбавили депутатського мандату, закликав завдати ядерного удару по Україні.

Про це екс-депутат заявив у ефірі програми на російському пропагандистському каналі.

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За словами Ківи, Львів перетворився на головний логістичний центр отримання зброї, боєприпасів та палива з території Польщі та подальшого її розподілу по Україні.

Також колишній нардеп заявив, що у Львівській області розташований центр для натовських військових фахівців, які щодня прибувають на територію України.

"Якщо й розглядати застосування зброї масового враження як превентивний удар, але не стратегічний, а тактичний рівень (з мінімальним зарядом), то вибір військової мети очевидний! Львів — регіон просякнутий нацизмом і поширює ненависть до всього російського", — заявив Ківа.

Зазначимо, що Ківа після того, як втік у країну-агресор, став часто з’являтися на російських телеканалах. Так, раніше він зганьбився в ефірі, озвучивши божевільні історії про розстріли в Києві.

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#Росія #Львів #Ілля Ківа
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