Предатель Кива призвал к ядерному удару по Украине и назвал город-цель
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Бывший нардеп призвал россию использовать ядерного оружия против украинцев.
Сбежавший из Украины Илья Кива, которого в марте лишили депутатского мандата, призвал нанести ядерный удар по Украине.
Об этом экс-депутат заявил в эфире программы на российском пропагандистском канале.
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По словам Кивы, Львов превратился в главный логистический центр получения оружия, боеприпасов и топлива с территории Польши и дельнейшего его распределения по Украине.
Так же бывший нардеп заявил, что во Львовской области расположен центр для натовских военных специалистов, каждый день прибывающих на территорию Украины.
"Если и рассматривать применение оружия массового поражения в качестве превентивного удара, но не стратегического, а тактического уровня (с минимальным зарядом), то выбор военной цели очевиден! Львов — регион пропитанный нацизмом и распространяющий ненависть ко всему русскому", — заявил Кива.
Отметим, что Кива, после того, как сбежал в страну-агрессор, стал часто появляться на российских телеканалах. Так, ранее он опозорился в эфире, озвучив сумасшедший бред о расстрелах в Киеве.
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