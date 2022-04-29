Предатель Кива призвал к ядерному удару по Украине и назвал город-цель

Бывший нардеп призвал россию использовать ядерного оружия против украинцев.

Сбежавший из Украины Илья Кива, которого в марте лишили депутатского мандата, призвал нанести ядерный удар по Украине.

Об этом экс-депутат заявил в эфире программы на российском пропагандистском канале.

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По словам Кивы, Львов превратился в главный логистический центр получения оружия, боеприпасов и топлива с территории Польши и дельнейшего его распределения по Украине.

Так же бывший нардеп заявил, что во Львовской области расположен центр для натовских военных специалистов, каждый день прибывающих на территорию Украины.

"Если и рассматривать применение оружия массового поражения в качестве превентивного удара, но не стратегического, а тактического уровня (с минимальным зарядом), то выбор военной цели очевиден! Львов — регион пропитанный нацизмом и распространяющий ненависть ко всему русскому", — заявил Кива.

Отметим, что Кива, после того, как сбежал в страну-агрессор, стал часто появляться на российских телеканалах. Так, ранее он опозорился в эфире, озвучив сумасшедший бред о расстрелах в Киеве.