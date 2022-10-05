Война — день 224: продвижение ВСУ на Донбассе и стремительное наступление на Херсонщине

Оперативно о главном 5 октября

Российское вторжение в Украину длится уже 224 дня. ВСУ после освобождения Лимана продолжают освобождать от оккупации оставшиеся части Харьковской области и вероятно уже начали наступление на Луганскую. Хорошие новости поступают и с Херсонской области, где уже официально подтверждено освобождение ряда населенных пунктов, при этом в СМИ уже появилась информация, что в некоторых местах россияне уже угодили в котлы.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 октября, но более оперативно информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

1:00 В ночь на 5 октября в небе над российским Белгородом заметили странное свечение, которое успело напугать местных жителей

00:00 Страны ЕС согласовали новый пакет санкций против россии, в котором среди прочего предусмотрено ограничение цен на российскую нефть

Напомним, информация о происходившем 2 октября доступна в материале: "Война — день 221: россия угрожает ядерным оружием, а ВСУ зачистили Лиман"

Данные за 3 октября доступны в сводке: "Война — день 222: ВСУ давят оккупантов в Херсонской области и продолжают наступление на востоке"

А о происходившем 4 октября читайте в трансляции: "Война — день 223: ВСУ продолжают освобождать Херсонщину и уничтожают оккупантов на Донбассе"