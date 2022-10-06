Успехи есть, но возвращаться пока рано: что происходит с наступлением на Луганщине

Возвращаться на малую родину тем луганчанам, которые вынужденно покинули ее из-за войны, лучше не стоит

Украинские защитники успешно вошли на территорию Луганской области и делают все возможное для быстрого освобождений городов и сел. Впрочем плотность вражеского огня даже над деоккупированными населенными пунктами слишком высока, что сохраняет серьезную опасность для мирных украинцев. Именно поэтому глава Луганской ОВА Сергей Гайдай призывает: всем желающим оказаться дома пока еще рано паковать чемоданы для возвращения.

Об этом он сообщил в личном Telegram-канале. Помимо прочего чиновник подчеркнул — скоро из региона появятся новые хорошие новости, ведь ВСУ вовсю работают над давлением на оккупантов.

Те, к слову, демонстрируют значительное падение морального духа. На Луганском направлении наши военные уже видели и призванных на войну бывших заключенных, что сейчас пополнили ряды ЧВК "Вагнера", и даже свежих мобилизованных россиян.

"Это зрелище "обнять и плакать", — говорит Гайдай. — Они плохо экипированы, они не знают, куда их привезли, не ориентируются на местности и вообще не понимают, что за война здесь идет".

Некоторые из оккупантов были бы не против поживиться чем-нибудь из пожитков местных жителей, но их "предшественники" уже вынесли все более-менее ценное и забрали с собой. Поэтому даже грабить на оккупированных территориях россиянам нечего.

Помимо этого Сергей Гайдай подчеркнул, что ведутся не только работы по освобождению населенных пунктов, но и по поддержке оставшегося на этой территории населения. В той же Белогоровке, по словам чиновника, сейчас находится не больше 15-20 людей. Однако им регулярно подвозятся гуманитарная помощь. Стоит отметить, что ее разбирают за считанные минуты — чтобы не позволить разведке противника откорректировать огонь и позволить расстрелять машины с важным грузом.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что вечером 5 октября ВСУ уже отчитались о деоккупации шести сел на территории Луганщины. Их названия пока оставляют в секрете, чтобы враг не попытался их накрыть шквальным огнем.