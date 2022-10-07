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Уже не выстрелит – ВСУ уничтожили технику, способную стрелять тактическим ядерным оружием

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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САУ Малка
САУ Малка

Техника способная выстрелить ядерным боеприпасом была уничтожена ВСУ на юге

В ходе продолжающегося наступления на Херсонщине, ВСУ не только освобождают населенные пункты, но и уничтожают вражескую технику, которая может быть использована, в том числе, для нанесения ядерного удара.

Так, как сообщает Телеграмм-канал "Стратегического командование ВСУ", там была уничтожена самоходная артиллерийская установка (САУ) 2С7М "Малка". Ее особенностью является то, что она может стрелять тактическими ядерными боеприпасами мощностью до 2 кт (2000 тонн тротила).

Был "Пион" — стала "Малка"

Хотя оккупанты недавно, в 2020 году гордо заявили о принятии на вооружение одной из самых мощных пушек в мире, САУ 2С7М "Малка", на деле модернизация была весьма условной. Техника получила новые коробку передач и агрегаты энергообеспечения, приборы наблюдения, аппаратуру внутренней связи и радиостанцию.

На деле этот пиар был частью попытки придать новую жизнь САУ разработки и производства еще 70-х годов. Речь идет о 203-мм САУ 2С7 "Пион", производство которой началось еще в 1975 году при СССР.

Спустя 11 лет САУ модернизировали, дав ей более мощный двигатель, и в 1986 году приняли на вооружение уже под названием "Малка". Хотя по сути это было прежнее САУ с 203-мм орудием. Этим же орудием артустановка вооружена, хотя и прошла очередную "модернизацию".

Уничтоженная ВСУ "Малка" на Херсонщине

Сама 203-мм гаубица является одним из самых мощных наземных артиллерийских орудий серийного производства и дает возможность "Малке" поражать цели на расстоянии до 47 км. Но из-за своих размеров имеет ряд недостатков:

  • орудие не установлено в башне, которой нет, а крепится прямо к корпусу, что делает ее уязвимой к повреждениям и не дает никакой защиты экипажу во время стрельбы;
  • из-за габаритов САУ способна перевозить в корпусе до 8 снарядов, то есть ее должен сопровождать транспорт с боеприпасами, что делает ее крайне неавтономной. При этом скорострельность пушки составляет 2 выстрела в минуту, то есть свой боезапас "Малка" может выстрелить за 4 минуты.

Основная опасность "Малки" в том, что ее пушка может стрелять 203-мм ядерным снарядом 3БВ2 с дальностью выстрела от 18 до 30 км и мощностью в 2 кт, то есть 2000 тонн тротила.

Чем опасны тактические ядерные боеприпасы рф и из чего их могут использовать по Украине кроме "Пиона" и "Малки", "Телеграф" писал ранее.

Теги:
#Ядерное оружие #САУ Пион #Война с РФ