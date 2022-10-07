Потеряли кучу техники и даже списки солдат: как россияне бежали из окруженного Лимана (фоторепортаж)
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Россияне пытались вырваться из Лимана, но встретились с Силами обороны Украины.
С начала октября Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков десятки населенных пунктов. 1 октября украинские военные освободили Лиман Донецкой области от российской оккупации.
Как позже стало известно, часть российских военных в направлении Лимана погибла, часть взяли в плен, а часть смогла колоннами или малыми группами выйти.
Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оборона Лимана была мощной, ее держала профессиональная российская армия.
Напомним, что российские войска захватили Лиман в конце мая. Это был стратегически важный город для россиян, так как давал возможность продвигаться с севера в глубь Донецкой области на Славянск и Краматорск. Кроме того, контроль над городом позволял перерезать автомагистраль между Славянском и Северским.
Корреспондент "Телеграфа" собственными глазами увидел разбитую колонну бежавших из Лимана россиян.
На фото видны разбитая российская техника, а также гражданские автомобили, на которых бежали россияне. На обочине до сих пор лежат тела оккупантов и их вещи.
Среди вещей наши военные нашли интересные вещи – списки военных россиян .
Фото: Ян Доброносов
Следует отметить, что Лиман стратегически важен для обеих сторон город. Для ВСУ это возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк в Луганской области.
Напомним, что согласно свежим картам боевых действий, украинские военнослужащие продолжили контрнаступление на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Также есть успехи у наших защитников вдоль проходящей на Луганщине трассы Кременная-Сватово.