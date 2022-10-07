Потеряли кучу техники и даже списки солдат: как россияне бежали из окруженного Лимана (фоторепортаж)

Россияне пытались вырваться из Лимана, но встретились с Силами обороны Украины.

С начала октября Вооруженные Силы Украины освободили от российских захватчиков десятки населенных пунктов. 1 октября украинские военные освободили Лиман Донецкой области от российской оккупации.

Как позже стало известно, часть российских военных в направлении Лимана погибла, часть взяли в плен, а часть смогла колоннами или малыми группами выйти.

Спикер восточной группировки ВСУ Сергей Череватый рассказал, что оборона Лимана была мощной, ее держала профессиональная российская армия.

Напомним, что российские войска захватили Лиман в конце мая. Это был стратегически важный город для россиян, так как давал возможность продвигаться с севера в глубь Донецкой области на Славянск и Краматорск. Кроме того, контроль над городом позволял перерезать автомагистраль между Славянском и Северским.

Корреспондент "Телеграфа" собственными глазами увидел разбитую колонну бежавших из Лимана россиян.

На фото видны разбитая российская техника, а также гражданские автомобили, на которых бежали россияне. На обочине до сих пор лежат тела оккупантов и их вещи.

Разбита колонна оккупантов

Силы обороны Украины разбили россиян

Гражданские авто оккупанты отбирали у местного населения

Тела россиян до сих пор лежат на дороге

Вот так выглядит военная форма "второй армии мира"

Вот чем воюют российские войска

Среди вещей наши военные нашли интересные вещи – списки военных россиян .

Россияне так убегали, что потеряли даже списки своих солдат

Фото: Ян Доброносов

Следует отметить, что Лиман стратегически важен для обеих сторон город. Для ВСУ это возможность пойти дальше на Кременную и Северодонецк в Луганской области.

Напомним, что согласно свежим картам боевых действий, украинские военнослужащие продолжили контрнаступление на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Также есть успехи у наших защитников вдоль проходящей на Луганщине трассы Кременная-Сватово.