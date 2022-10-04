Укр

Элитный российский спецназ разгромили под Лиманом

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Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Лиман
Лиман

Элита российских войск понесла тяжелые потери во время бегства из Лимана

В боях за Лиман с российской стороны участвовали не только мобилизированные в ряды боевиков т.н. "лнр" и добровольцы из отрядов "Барс", но и элитные подразделения.

Как удалось выяснить журналистам Би-Би-Си, во время отступления из города тяжелые потери понесла 3-я гвардейская бригада специального назначения Главного разведуправления генерального штаба (Тольятти). Подобные подразделения еще с советских времен обычно отправляются на самые важные задания.

Так сестра одного из погибших рассказала, что отступление из Лимана происходило не так легко, как говорят российские власти. Так в группе ее брата погибли 8 человек, еще двое получили тяжелые ранения. Один из раненых позже скончался, а второй до сих пор находится в тяжелом состоянии.

По данным издания, 19-летний рядовой Данил Бойков был самым младшим в этом отделении. Кроме него погибли старший лейтенант Вячеслав Зинцов, младший лейтенант Виктор Горобец, старшины Андрей Шорин и Юрий Филатов, рядовой Алексей Чиндин.

Военнослужащие Карпенко и Узбяков были госпитализированы с тяжелыми ранами. Узбякова спасти не смогли.

Известно, что это самая крупная разовая потеря для этой бригады с начала вторжения в Украину, хотя в марте уже появлялись данные о гибели четырех ее бойцов. Учитывая, что разведроты спецназа ГРУ обычно малочисленны, а на обучение каждого бойца уходит по несколько лет, то эти потери являются существенными.

Как сообщалось ранее о том, что украинские войска вошли в Лиман стало известно 1 октября, когда появилось видео того, как бойцы ВСУ вывесили украинский флаг на въезде в город. По состоянию на 4 октября освобождение города было подтверждено официально, теперь по некоторым данным украинские защитники уже могли перенести боевые действия в Луганскую область.

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#Россия #Донецкая область #Лиман