ВСУ выбивает россиян сразу по нескольким направлениям: актуальные карты боев в Украине

Контрнаступление ВСУ продолжается

Украинские военные продолжают отодвигать россиян в районе Лимана и в Херсонской области. Есть вероятность того, что они пересекли админграницу Луганской области в сторону Кременной. Туда отошли отступающие из Лимана части.

Как говорится в отчете Института изучения войны,продвижение ВСУ идет на линии реки Оскол — Кременная, а на Херсонщине есть продвижение на севере области.

При этом россия от своих амбиций по захвату украинских территорий не отказывается и выражает желание двигаться дальше.

Карта боевых действий в Украине

Восток Украины

В Харьковской области продолжается наступление не восток и северо-восток от Купянска. Также украинские военные укрепили свои позиции у админграницы Харьковской и Луганской области западнее Сватово. Украинские войска уже в Боровой и Шиковке. Изюмское и Дружелюбовка в 25 км от Сватово могут также уже контролироваться украинскими войсками.

В районе Лимана ВСУ продвигаются к границе с Луганской областью — они уде в 10 км к западу от нее. Также отмечается, что украинские войска продвинулись возле трассы Сватово-Кременная. Именно туда бежали из Лимана российские войска. В оккупационных кругах также есть слух о продвижении украинской армии в направлении Лисичанска.

Карта контрнаступления на востоке Украине

В Донецкой области российские войска продолжают безуспешные попытки прорыва в районе Бахмута и Авдеевки. Ракетные удары и артиллерийские дуэли в регионе продолжаются

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Украинские войска продолжают продвижение и освобождение населенных пунктов на севере Херсонской области. Продвижение зафиксировано в сторону Новой Каховки. Что касается других операций в регионе о них известно мало. Предварительно украинским войскам удалось выйти к Александровке (35 км от Херсона), а также закрепить позиции в лесополосе между Белогоркой и Давыдовым Бродом.

Украинские военные успешно ликвидируют склады, командные пункты и места скопления техники оккупантов. Российские военные наносят удары не только по военным позициям, но и по городам — Днепру, Запорожью, Очакову, николаеву, Никополю. Для атак иногда используют иранские дроны.

Карта контрнаступления на юге Украины

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за проигрышей на фронте у российской пропаганды проблемы — объяснять неуспехи становится все сложнее. Главным врагом уже начинают называть запад в целом, учитывая, что союзники помогают Украине вооружение. Вот и в новом пакете от США приедет немало смертоносного оружия. В частности, передадут боевые машины с противоминной защитой и HIMARS , которые поедут в Украину сейчас.