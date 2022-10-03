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Пропаганда россии пробуксовывает из-за успехов ВСУ: военный эксперт рассказал, что будет дальше

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Пропаганда москвы посыпалась после удачного контрнаступления украинского войска
Пропаганда москвы посыпалась после удачного контрнаступления украинского войска

Тарас Жовтенко проанализировал "Телеграфу" нокдаун, нанесенный информационной стратегии кремля

Информационная политика россии имеет определенные признаки шока от провала стратегических целей путина в Украине, как в военном, так и в информпространстве. А кремль оказался совсем не готовім к проигрышу в войне.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт Тарас Жовтенко, комментируя изменение тона российской пропаганды после неудач армии россии на Харьковщине и Лимане.

"Информационная политика кремля, пропагандистская машина и стратегия пропагандистов, которые были запущены на полную мощность, разумеется, еще раньше — до 24 февраля, — с началом полномасштабного вторжения были доведены до пика. Изменение ее тона свидетельствует о том, что данная стратегия чем дальше, тем больше начинает пробуксовывать, потому что не была рассчитана на такую продолжительность конфликта, и очевидно, что не было никакого плана "Б" на случай, когда все стратегические цели россии на поле боя посыпятся. Как это произошло буквально уже в первые недели в начале вторжения. Очевидно, что ни российская пропагандистская машина, ни их стратегия информационного влияния не предусматривали такого развития событий. Было уже очень много фактов, свидетельствующих о том, что россияне, условно говоря, уже несколько раз переобувались на ходу. Изменялись цели "спецоперации" и т.д… Теперь уже, исходя из последних заявлений президента рф, это вообще якобы война чуть ли не тотально со всем Западом. С совсем другими целями и т.д.", — отмечает он.

По словам эксперта, становится понятным, что никакие пропагандистские нарративы под проигрыш россии не готовы. А комментарии с определенным отчаянием российских пропагандистов это отражение того, что в россии начинают отдавать себе отчет в неготовности и понимать тот факт, что у нее может не хватить ресурсов, "даже информационного, чтобы держать хотя бы этот пропагандистский фон".

"Потому что, условно говоря, то, о чем заявил путин во время выступления в день "присоединения" оккупированных украинских территорий, то на самом деле нового ничего он не сказал. Но если сравнивать этот нарратив с форматом российской пропаганды, который был привязан к войне в Украине, это кардинально разные вещи. Это совсем другой уровень конфликта, противостояния. Соответственно, разумеется, под это должна были выписать стратегию пропаганды, стратегию информационно-психологического влияния и т.д... Ее нет, как нет военной стратегии, которая бы этому отвечала, нет понимания, как использовать ядерное оружие/ядерный шантаж уже в этих новых условиях. Думаю, сейчас такой этап, когда российские элиты осознают это несоответствие реальной ситуации (причем возвращенной, опять же, с подачи их лидера) их ресурсам и их стратегии. Думаю, через некоторое время это выровняется, и они найдут возможность, как реагировать в этих новых условиях. Но пока эта растерянность проявляется именно таким образом", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как приходится жить украинцам в оккупированном Лисичанске, где россияне устанавливают свои порядки, вместо того, чтобы наладить ряд важных для жизни сфер, которые находятся в крайне заброшенном состоянии.

Также мы рассказывали, как жители оккупированного Лисичанска принимали российских пропагандистов, давая психологический бой пропутинским приспешникам.

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#Пропаганда #Росія #Володимир Путін #Війна