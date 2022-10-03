Пропаганда россии пробуксовывает из-за успехов ВСУ: военный эксперт рассказал, что будет дальше

Тарас Жовтенко проанализировал "Телеграфу" нокдаун, нанесенный информационной стратегии кремля

Информационная политика россии имеет определенные признаки шока от провала стратегических целей путина в Украине, как в военном, так и в информпространстве. А кремль оказался совсем не готовім к проигрышу в войне.

Такое мнение "Телеграфу" высказал военный эксперт Тарас Жовтенко, комментируя изменение тона российской пропаганды после неудач армии россии на Харьковщине и Лимане.

"Информационная политика кремля, пропагандистская машина и стратегия пропагандистов, которые были запущены на полную мощность, разумеется, еще раньше — до 24 февраля, — с началом полномасштабного вторжения были доведены до пика. Изменение ее тона свидетельствует о том, что данная стратегия чем дальше, тем больше начинает пробуксовывать, потому что не была рассчитана на такую продолжительность конфликта, и очевидно, что не было никакого плана "Б" на случай, когда все стратегические цели россии на поле боя посыпятся. Как это произошло буквально уже в первые недели в начале вторжения. Очевидно, что ни российская пропагандистская машина, ни их стратегия информационного влияния не предусматривали такого развития событий. Было уже очень много фактов, свидетельствующих о том, что россияне, условно говоря, уже несколько раз переобувались на ходу. Изменялись цели "спецоперации" и т.д… Теперь уже, исходя из последних заявлений президента рф, это вообще якобы война чуть ли не тотально со всем Западом. С совсем другими целями и т.д.", — отмечает он.

По словам эксперта, становится понятным, что никакие пропагандистские нарративы под проигрыш россии не готовы. А комментарии с определенным отчаянием российских пропагандистов это отражение того, что в россии начинают отдавать себе отчет в неготовности и понимать тот факт, что у нее может не хватить ресурсов, "даже информационного, чтобы держать хотя бы этот пропагандистский фон".

"Потому что, условно говоря, то, о чем заявил путин во время выступления в день "присоединения" оккупированных украинских территорий, то на самом деле нового ничего он не сказал. Но если сравнивать этот нарратив с форматом российской пропаганды, который был привязан к войне в Украине, это кардинально разные вещи. Это совсем другой уровень конфликта, противостояния. Соответственно, разумеется, под это должна были выписать стратегию пропаганды, стратегию информационно-психологического влияния и т.д... Ее нет, как нет военной стратегии, которая бы этому отвечала, нет понимания, как использовать ядерное оружие/ядерный шантаж уже в этих новых условиях. Думаю, сейчас такой этап, когда российские элиты осознают это несоответствие реальной ситуации (причем возвращенной, опять же, с подачи их лидера) их ресурсам и их стратегии. Думаю, через некоторое время это выровняется, и они найдут возможность, как реагировать в этих новых условиях. Но пока эта растерянность проявляется именно таким образом", — говорит эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, как приходится жить украинцам в оккупированном Лисичанске, где россияне устанавливают свои порядки, вместо того, чтобы наладить ряд важных для жизни сфер, которые находятся в крайне заброшенном состоянии.

Также мы рассказывали, как жители оккупированного Лисичанска принимали российских пропагандистов, давая психологический бой пропутинским приспешникам.