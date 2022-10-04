Елітний російський спецназ розгромили під Лиманом

Еліта російських військ зазнала тяжких втрат під час втечі з Лиману

У боях за Лиман з російської сторони брали участь як мобілізовані до лав бойовиків т.зв. "ЛНР" і добровольці з загонів "Барс", а й елітні підрозділи.

Як вдалося з’ясувати журналістам Бі-Бі-Сі, під час відступу з міста зазнала тяжких втрат 3-я гвардійська бригада спеціального призначення Головного розвідуправління генерального штабу (Тольятті). Подібні підрозділи ще з радянських часів зазвичай вирушають на найважливіші завдання.

Так сестра одного із загиблих розповіла, що відступ із Лимана відбувався не так легко, як каже російська влада. Так у групі її брата загинули 8 людей, ще двоє зазнали тяжких поранень. Один із поранених пізніше помер, а другий досі перебуває у тяжкому стані.

За даними видання, 19-річний рядовий Данило Бойков був наймолодшим у цьому відділенні. Окрім нього загинули старший лейтенант В’ячеслав Зінцов, молодший лейтенант Віктор Горобець, старшини Андрій Шорін та Юрій Філатов, рядовий Олексій Чиндін.

Військовослужбовців Карпенка та Узбякова госпіталізували з важкими ранами. Узбякова врятувати не змогли.

Відомо, що це найбільша разова втрата для цієї бригади з початку вторгнення в Україну, хоча в березні вже з’являлися дані про загибель її чотирьох бійців. Враховуючи, що розвідроти спецназу ГРУ зазвичай нечисленні, а на навчання кожного бійця йде по кілька років, ці втрати є суттєвими.

Як повідомлялося раніше про те, що українські війська увійшли до Лимана, стало відомо 1 жовтня, коли з’явилося відео того, як бійці ЗСУ вивісили український прапор на в’їзді до міста. Станом на 4 жовтня визволення міста було підтверджено офіційно, тепер за деякими даними українські захисники вже могли перенести бойові дії до Луганської області.