ВСУ контратакуют под Купянском и на Луганщине: актуальные карты боев в Украине

Оккупанты не смогут сломать дух украинцев ни дронами, ни попытками наземных атак, ни ракетными ударами

На утро пятницы, 7 октября, украинские военнослужащие явно продолжили свое контрнаступление на востоке Харьковщины — в основном под Купянском. Также есть успехи у наших защитников вдоль трассы Кременная-Сватово, что проходит на Луганщине. Неспокойно и в Донецкой области — там россияне пытаются давить силой и, вероятно, даже кое-где под Бахмутом преуспели в этом. Зато на юге у захватчиков слегка панические настроения: из-за недавнего провала в удержании стратегически важных населенных пунктов они в усиленном порядке роют укрепления, пытаясь выстроить оборону Херсона.

Об этом и многом другом рассказали аналитики Института изучения войны (США), составляя карты свежих боев в Украине за прошедшие сутки. Помимо прочего специалисты отметили возросшее количество воздушных атак с помощью иранских дронов, однако это вряд ли поможет армии рф сломить ход войны.

Свежая карта боев в Украине 7 октября

Восточная Украина

В целом картина на востоке страны выглядит весьма позитивно — как минимум благодаря продолжению контрнаступлению ВСУ в Харьковской области, в районе Купянска. На отдельных кадрах с геолокацией в сети можно заметить украинских военных, которые находятся в Глушковке, населенном пункте в 14 км от Купянска. Это свидетельствует разве что о круговом обходе этого населенного пункта, что позволяет зачищать как можно больше территории.

Вместе с этим не останавливается продвижение наших защитников и в Луганской области, хотя это и не нравится российским захватчикам. Главное внимание на этом направлении сейчас уделяется участку Кременная-Сватово. Россияне по-прежнему лгут и придумывают фантастические цифры насчет количества наших военных, готовых атаковать, чтобы продолжать обманывать мирных жителей, которых запугали и промыли мозги. Из последней информации — под Кременную "поместили" около 10 тысяч бойцов ВСУ, которые якобы уже готовы атаковать.

Карта боев на Харьковщине и Луганщине 7 октября

Продолжаются бои и на Донетчине. Вполне вероятно, что у оккупантов есть мелкие успехи под Бахмутом. По крайней мере, пропагандисты заявляли о захвате Зайцевого, но официального подтверждения со стороны Украины об этом не было. При этом в Генштабе подтверждают ведение боев в районе Яковлевки, Соледара, Бахмутского, Одрадовки, Майорска и самого Зайцевого. Также зафиксированы военные столкновения в районе Авдеевки, Красногоровки и на юго-западе от Донецка.

Карта боев на Донбассе 7 октября

Юг Украины

Российские военные после тактического провала на херсонском направлении начали обустраивать оборонные позиции на севере Херсонщины. В особенности это касается района Берислава и Новой Каховки. Впрочем, не везде подобное укрепление получается эффективным, ведь украинские защитники местами пытаются прорваться и серьезно атакуют противника.

Не исключено, что рядом с Посад-Покровским и Александровкой проводятся некие украинские перегруппирования для дальнейшего продвижения ВСУ вглубь Херсонщины. Также имеется информация, будто бы российские позиции в Новогригорьевке (25 км от Херсона) были атакованы украинскими военнослужащими. Данные поступали из российских источников, поэтому подтвердить их реалистичность невозможно. Зато в ОК "Юг" отметили, что за прошедшие сутки противник трижды устраивал непосредственные бои с украинскими воинами. Попытка штурма в районе Зеленый Гай — Терновые Поды закончилась для врага плачевно, ему пришлось отступить.

Карта боев за Херсон 7 октября

Не исчезает и огневой контроль над основными логистическими путями оккупантов — так накануне сообщалось об ударах по многострадальному Антоновскому мосту, который россияне, несмотря на опасность, все равно продолжают использовать в своих целях.

Помимо этого зафиксированы обстрелы со стороны россиян в Запорожской, Днепропетровской и Николаевской областях. Террор мирных жителей — одно из любимых развлечений противника.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, когда украинцы могут рассчитывать на освобождение Херсона от российской оккупации. Вероятные сроки озвучили американские аналитики.

Также мы писали, как много техники украинцам удалось затрофеить при контрнаступлении и как ее применяют.