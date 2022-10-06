Не сдались, а перегруппировались: предатель Стремоусов насмешил сеть пламенной речью (видео)

По словам коллаборанта, Херсонщине угрожают "орды в лице НАТО, автомобилей, танков и бронемашин"

Успешное контрнаступление ВСУ под Херсоном и освобождение нескольких населенных пунктов вызвало огромную панику среди россиян и коллаборантов. Тем не менее в поддержку бежавших российских оккупантов высказался предатель Украины Кирилл Стремоусов. По его словам, армия рф на Криворожском направлении (Дудчаны, Давыдов Брод и т.д.) не отступает, а занимается запланированной перегруппировкой. Это, как утверждает пророссийский чиновник, якобы сохраняет оккупантам жизни.

Об этом коллаборант вещал в личном Telegram-канале, пытаясь запугивать оставшееся на Херсонщине население некими "ордами НАТО и украинских нацистов", которые якобы пытаются продвинуться в области. Впрочем Стремоусов заверяет, будто бы ВСУ удалось остановить — благодаря "прочной линии обороны" и тому, что россияне "стоят насмерть".

Среди прочего Стремоусов заявил, что Херсон и область сейчас находятся "на замке", не пуская украинских военнослужащих. А сами же оккупанты в глазах коллаборанта являются великими героями, которые постоянно жертвуют своими жизнями, чтобы защитить "русскую землю".

"Мы не сдавали Давыдов Брод, мы не сдавали Великую Александровку, мы не сдавали Дудчаны! — весьма эмоционально прокомментировал ситуацию Кирилл Стремоусов. — Мы просто перегруппировались! Благодаря перегруппировке мы сохранили жизни нашим парням".

Это заявление было быстро поднято на смех украинскими пользователями сети. Среди прочего они отметили повышенную нервозность предателя, который даже видео записывал на фоне сплошной стены. Вполне вероятно, что это было сделано намеренно — дабы местонахождение Стремоусова не смогли вычислить, как уже бывало. Не исключено, что он так и не вернулся в Херсонскую области из Москвы.

К слову, весьма примечательной деталью "выступления" Стремоусова стала ремарка о том, что херсонское направление не стоит сравнивать с харьковским. Судя по всему, даже коллаборанты считают потерю Харьковщины огромным упущением военного командования рф. Это свидетельствует о том, что глава минобороны сергей шойгу все больше впадает в немилость. Не даром некоторые военные аналитики убеждены — его вскоре могут отправить в отставку, прежде повесив на чиновника ответственность за все провалы.