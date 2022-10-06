Под шойгу зашаталось кресло? путин нашел, как оправдаться за провалы армии рф

Российский диктатор пытается найти возможности удержаться на собственном "троне"

Успехи украинской армии на Харьковщине, освобождение части Херсонщины, а также начало контрнаступления в Луганской области являются огромными ударами по самолюбию российских оккупантов. Неудивительно, что российский лидер владимир путин начал публично критиковать минобороны рф. Пока что — только за отсутствие изменения в законодательной базе по теме мобилизации.

Однако, как считают аналитики Института изучения войны, это может быть первым шагом к перекладыванию ответственности за все проигрыши российской армии в войне с Украиной на министра обороны сергея шойгу. На это указывает и усилившаяся критика пропагандистских блогеров, которые все чаще "полощут" шойгу и его приказы.

Специалисты уверены, что вероятное увольнение шойгу будет откладываться на максимально возможный срок — пока ситуация не станет крайне критической. Это поможет путину перебросить максимальное количество военных неудач на другого человека, пока сам диктатор будет заручаться поддержкой других людей. Дополнительных проблем доставляет и то, что человеку, пришедшему на замену сергею шойгу, придется отдуваться и за неудачи предшественника, и разгребать свои.

Тем временем глава Кремля пытается восстановить хорошие отношения с главой Чечни рамзаном кадыровым, а также руководителем ЧВК Вагнера Евгением Пригожиным. Таким образом он пытается усилить свои позиции с помощью других силовиков, которые имеют большое влияние в россии.

На то, что путин пересматривает свои приоритеты в кругу приближенных, намекает и тот факт, что накануне кадырову было присвоено звание генерала-полковника. Официального подтверждения этому факту не было, но об этом сообщил сам руководитель "кадыровцев". Это может быть первым звоночком к тому, что в Кремле надеются сохранить приверженность наиболее радикально настроенных военнослужащих, а также держать дистанцию от официального минобороны.

Впрочем, некоторые российские политтехнологи уверены, что сергей шойгу останется на своей должности, ведь путину может быть невыгодно его увольнять.

Тем временем украинские защитники активно продвигаются по всей линии фронта, освобождая все новые и новые населенные пункты. Об этом свидетельствуют свежие карты боев в Украине.