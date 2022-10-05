"Поднимаются украинские флаги": ВСУ официально приступили к освобождению Луганщины (карты)

Неизвестно, какие именно поселки или города взяты под контроль

В результате активного наступления Вооруженных сил Украины украинские военные наконец-то официально начали освобождение от российских оккупантов территории Луганской области. Они уже взяли под контроль несколько населенных пунктов, где происходит зачистка от захватчиков.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай на своей TikTok-странице. По его словам, военные Вооруженных сил Украины сейчас поднимают украинский флаг над несколькими освобожденными от российской армии населенными пунктами Луганской области. О каких именно поселках или городах идет речь, он не сообщает.

Видеообращение Сергея Гайдая

Следует отметить, что недавно украинские защитники освободили село Ольговка Харьковской области. Оно находится вблизи административной границы Луганской области, поэтому можно предположить, что наступление ВСУ происходит вблизи этой местности.

Село Ольговка вблизи Луганщины

Кроме того, Институт изучения войны (ISW) опубликовал свежие карты наступления украинских военных по нескольким направлениям. По их данным, ВСУ продолжали продвигаться в восточной части Харьковской области к западу от Сватово, продвигаясь за реку Оскол и все больше угрожая российским позициям в Луганской области. То есть начало освобождения территории Луганщины уже сейчас вполне вероятно.

Карты ISW

Карты ISW

Как сообщал "Телеграф" ранее, боец Сил специальных операций рассказал, чем наступление в Херсонской области отличается от наступления на востоке Украины. Есть вероятность, что россияне уже попадают в новые котлы.