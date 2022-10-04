Боец ССО рассказал, чем наступление на Херсонщине отличается от наступления на востоке Украины

В ССО намекнули, что у россиян на Херсонщине уже образовались котлы

Украинские военные делают все возможное для освобождения Херсонской области от российской оккупации и верят в то, что это произойдет в ближайшем будущем. Впрочем, они признают, что там характер боев имеет существенные отличия от ситуации на востоке Украины.

Как рассказал боец Сил специальных операций в интервью "РБК-Украина", если на восточном направлении украинские военные при освобождении определенной территории могли сразу ставать в оборону, то на южном так не получится.

Он отметил, что в Херсонской области между селами может быть расстояние в 2-2,5 километра и при освобождении одного из них, враг тут же начинает обстреливать его с артиллерии. Поэтому въезжать в такие села категорически запрещается не только населению, но и волонтерам и журналистам.

"Бои длятся в зависимости от дальности прострела вражеской артиллерии", — сказал он.

По его словам, бойцы ВСУ сейчас делают все, чтобы освободить Херсонскую область и уверены, что это произойдет в ближайшем будущем.

"Сейчас по направлению Херсона идет наступление, много оккупантов взяты в котел. Пока не буду говорить, в каких именно населенных пунктах, чтобы успешно прошла операция", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 2 октября стало известно, что ВСУ прорвали линию обороны оккупантов в Херсонской области. По состоянию на 4 октября известно о том, что им там удалось освободить несколько населенных пунктов и существенно оттеснить россиян.