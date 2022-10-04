Укр

Боец ССО рассказал, чем наступление на Херсонщине отличается от наступления на востоке Украины

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
960
Уничтоженная российская техника
Уничтоженная российская техника

В ССО намекнули, что у россиян на Херсонщине уже образовались котлы

Украинские военные делают все возможное для освобождения Херсонской области от российской оккупации и верят в то, что это произойдет в ближайшем будущем. Впрочем, они признают, что там характер боев имеет существенные отличия от ситуации на востоке Украины.

Как рассказал боец Сил специальных операций в интервью "РБК-Украина", если на восточном направлении украинские военные при освобождении определенной территории могли сразу ставать в оборону, то на южном так не получится.

Он отметил, что в Херсонской области между селами может быть расстояние в 2-2,5 километра и при освобождении одного из них, враг тут же начинает обстреливать его с артиллерии. Поэтому въезжать в такие села категорически запрещается не только населению, но и волонтерам и журналистам.

"Бои длятся в зависимости от дальности прострела вражеской артиллерии", — сказал он.

По его словам, бойцы ВСУ сейчас делают все, чтобы освободить Херсонскую область и уверены, что это произойдет в ближайшем будущем.

"Сейчас по направлению Херсона идет наступление, много оккупантов взяты в котел. Пока не буду говорить, в каких именно населенных пунктах, чтобы успешно прошла операция", — добавил он.

Как сообщалось ранее, 2 октября стало известно, что ВСУ прорвали линию обороны оккупантов в Херсонской области. По состоянию на 4 октября известно о том, что им там удалось освободить несколько населенных пунктов и существенно оттеснить россиян.

Теги:
#Украина #Россия #Херсонская область #ССО