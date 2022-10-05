Российская оборона на юге рушится, ВСУ продвигаются: актуальные карты боев в Украине

Украинскую землю очищают от оккупантов и на юге, и на востоке

Украинские военные продолжают успешно продвигаться в Херсонской области, не останавливая наступление на востоке. Им удалось освободить несколько населенных пунктов на восточном берегу Ингульца. Россияне отступают на юг в сторону Херсона.

Как отмечается в отчете Института изучения войны, россиян оттеснили в районе Берислава к югу от границы Херсонской и Днепропетровской областей. Продолжается контрнаступление и в районе реки Оскол в Харьковской области.

В Луганской области Силы обороны Украины все больше угрожают российским, но в Донецкой области враг продолжает атаковать по земле.

Карта боев в Украине

Восток Украины

Контрнаступление ВСУ продолжается на востоке Харьковщины, западнее Сватово на 30 км. Войска геолоцировли в Богуславке и Боровской Андреевке на левом берегу Оскола. Как отмечают аналитики, такие успехи одновременно с продвижением на восточном берегу реки не позволяют россиянам использовать реку как линию обороны. Враг по-прежнему контролирует трассу Сватово-Кременная, но в районе уже действует украинская разведка. Российские войска готовятся оборонять Сватово и пытаются укрепить позиции вдоль трассы. По данным генштаба ВСУ, оккупанты атаковали в районе села Стрелечье в Харьковской области.

Карта контрнаступления на востоке Украины

В Донецкой области продолжаются российские атаки в районе Северска, Бахмута, Авдеевки. В последнем направлении в районе Первомайского и Невельского оккупанты могут атаковать, чтобы усилить контроль россии над аэропортом Донецка. Атаки оккупантов отразили в населенных пунктах Зеленое, Майорск, Спорное, Зайцево, Бахмутское, Бахмут, Курдюмовка, Новомихайловка и Угледар. Они боятся, что начнется контратака на линии фронта в восточной части Донецкой и западной части Запорожской области.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Значительные успехи украинского контрнаступления на юге Украины продолжаются. Удалось освободить населенные пункты, среди которых Давидов Брод, Великая Александровка и другие. Также есть информация о продвижении ВСУ и в другие населенные пункты, но официального подтверждения от Генштаба пока нет. В частности, под контролем ВСУ может быть часть Дудчан, которые расположены на трассе на западном берегу Днепра в районе Берислав-Новая Каховка.

Часть российских источников заявляет, что северо-восточный участок российской линии фронта в Херсонской области обрушивается вдоль Каховского водохранилища. Россияне тем временем пытаются расширить контроль на северо-запад от Херсона, атаковав Терновые Поды в Николаевской области.

Чтобы поддержать контрнаступление, украинские военные не прекращают удаленные артиллерийские удары по мостам, местам сбора врага и транспорту.

Карта контрнаступления на юге

Россияне продолжают обстрел по всей линии фронта. Кроме стрелкового оружия используют классическую авиацию и иранские беспилотники.

Как ранее писал "Телеграф", обрушить Луганское направление на фронте можно захватом двух крупных городов — Сватово и Старобельска, к одному из которых ВСУ уже приближается. Пока военные сражаются на фронте, российские оккупанты целятся в тылы — по Киевской области ударили иранскими беспилотниками.