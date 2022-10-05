В Киевской области прозвучал взрыв: оккупанты пустили в ход иранские беспилотники (фото, видео)

Иранские дроны впервые использовались против Киевщины

Киевская область в ночь на 5 октября подверглась удару со стороны российских оккупантов, впервые для этих целей были использованы иранские дроны-камикадзе "Shahed-136", переименованных россиянами на "Герань-2"

Как сообщает телеграм-канал "Реальный Киев" по меньшей мере один взрыв был слышен в Белой Церкви. Однако по предварительной информации сработала система ПВО.

Позже в сети появились кадры, на которых слышен характерный звук работы иранских "Шахедов".

Информацию о том, что в Киевской области были слышны звуки работы дронов-камикадзе подтвердил также советник главы МВД Антон Геращенко.

После сообщений о взрыве в Белой Церкви тревогу включили и в самом Киеве.

Чуть позже в сети появилась информация, что в Белой Церкви зафиксировали по меньшей мере три взрыва и пожар.

Буквально за час до этого удар беспилотниками был зафиксирован в Одессе, тогда сообщалось, что по меньшей мере один из них полетел на север в сторону Черкасской области, вероятно он и был задействован для удара по Киевщине

Как известно, это далеко не первый случай применения иранских по украинским городам, но первое применение в Киевской области.

О первом случае применения иранских БПЛА в Украине стало известно 13 сентября, когда появилась информация о сбитии в небе над Харьковской областью первого Shahed 136.

23 сентября информацию официально подтвердили, а МИД Украины выдворил посла Ирана. Официальный Тегеран же продолжает отрицать факт поставок россии ударных беспилотников.