ВСУ провели успешную операцию на Херсонщине: появился список освобожденных населенных пунктов

ВСУ продолжают очищать украинскую землю от российского нашествия

Украинские военные провели успешную наступательную операцию в Херсонской области и на данный момент уже известно о нескольких освобожденных населенных пунктах.

Так согласно сообщению пресс-службы Оперативного командования "Юг", официально подтверждается освобождение восьми населенных пунктов Бериславского района.

Речь идет о Любимовке, Крещеновке, Золотой Балке, Беляевке, Украинке, Великой Александровке, Малой Александровке, Давидовом Броде.

Стоит отметить, что судя по карте, которую в ОК "Юг" прикрепили к посту, освобождено гораздо большее количество населенных пунктов, но, видимо, говорить об этом пока рано.

Как сообщалось ранее, 2 октября стало известно, что ВСУ прорвали линию обороны оккупантов в Херсонской области. По состоянию на 4 октября известно о том, что им там удалось освободить несколько населенных пунктов и существенно оттеснить россиян.

В ССО же говорили, что особенности географии и расположения населенных пунктов на юге Украины вынуждает ВСУ применять совсем другую тактику ведения боя, чем к примеру в восточных областях.