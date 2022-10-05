Журналист-международник Иван Яковина — о получении Рамзаном Кадыровым звания генерал-полковника

После публичного наезда Кадырова на российских генералов, Путин дал ему генерал-полковника и лично его поздравил.

Похоже, что для Шойгу с Герасимовым п…ц пришел. Буду ждать их отставки.

Ну а со стороны Путина это мощный, с отхаркиванием, плевок в лицо российских военных. Он их назначил виноватыми за свой стратегический провал, за свое безумное решение пойти войной против Украины. Думаю, после этого военные ему скажут: "Ну раз так, то пускай Кадыров и воюет. Он же генерал-полковник теперь? Вот и вперед!".

Очень интересно, что дальше будет!