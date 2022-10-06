ВСУ продвигаются на Луганщину: актуальные карты боев в Украине

Деоккупация Украины продолжается — на очереди важные узловые населенные пункты

Украинское контрнаступление на востоке длится успешно уже месяц и с севера Харьковской области продвигается в западную часть Луганской. Под украинским контролем Грековка и Макеевка (Сватовский район) в Луганской области.

Исследователи Института изучения войны отмечают, что россиянам не удалось использовать реки Окол и Северский Донец как естественные преграды, а рельеф в Луганской области подходит для тактики ВСУ — быстрых и маневренных боевых действий.

По мнению аналитиков, украинские войска могли укрепить позиции и перегруппироваться на севере Херсонской области, добившись значительных успехов за последние 48 часов. Россияне боятся украинского наступления к северо-западу, западу и северо-востоку от Херсона.

Карта боев в Украине

Восток Украины

На северо-западе Луганской области в районе Сватово украинские военные укрепляют свои позиции — они уже вошли в села в 20 км от города. Если Украина выйдет на линию фронта Сватово-Кременная, то это позволит украинским войскам угрожать Старобельску, ключевому российскому логистическому узлу примерно в 50 км к востоку от Сватово. Доступ к трассе Сватово-Кременная может также позволить украинским военным продвинуться не только к Сватово, но и к Рубежному, Северодонецку и Лисичанску. Аналитики уверенны, что это будет иметь не только военный, но и информационный эффект учитывая долгие и кровопролитные бои за эти города. В Харьковской области контрнаступление также продолжалось в районе Купянска. ВСУ продолжает укреплять эту линию обороны.

Карта контрнаступления на востоке

В Донецкой области враг продолжает атаковать в районе Северска, Бахмута, Авдеевки. Россияне постоянно заявляют про свои успехи на этом направлении, но подтверждений этому нет.

Карта боев в Донецкой области

Юг Украины

Украинские военные укрепили позиции на севере Херсонской области и вероятно перегруппировались. Российские войска уничтожают собственные запасы боеприпасов во время отхода, возможно, чтобы помешать украинским силам захватить боеприпасы и технику, брошенную отступающими россиянами. Росвойска опасаются наступления ВСУ к северо-запада от Херсона. Много обсуждается отвод части военных из Снигуровки. Этот населенный пункт важен. Если выбить оттуда россиян открыло бы западный берег реки Ингулец. Потеря российскими войсками контроля над рекой Ингулец еще больше изолирует Херсон с востока и повысит уязвимость города перед украинским окружением. Американские источники также указывали, что освобождение Херсона возможно уже в ноябре. Украинские военные продолжают наносить удары по транспортным средствам, командным пунктам и скоплениям оккупантов.

Карта контрнаступления на юге Украины

Враг продолжает серьезные обстрелы. Российские силы впервые с июня нанесли удар по Киевской области беспилотником "Шахед — 136". Ранним утром было атаковано ракетами Запорожье — попали в жилой дом в центре.