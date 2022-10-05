У ВСУ мощные успехи на Луганщине: Гайдай сообщил подробности

Украинские войска выбивают оккупантов из Луганщины

ВСУ продолжают контрнаступление на Донбассе и уже приступили к освобождению Луганской области.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, по состоянию на вечер среды, 5 октября, речь идет об освобождении шести населенных пунктов.

Он не стал говорить, что это за населенные пункты, сославшись на то, что оккупанты могут попытаться попросту "стереть их с лица земли".

По словам Гайдая освобождения ждут люди даже в тех населенных пунктах, которые находились в оккупации с 2014 года, однако он призвал жителей временно неподконтрольных территорий держаться подальше от фронта или находиться неподалеку с укрытиями.

Напомним, утром 5 октября Гайдай заявлял, что ВСУ приступили к освобождению Луганской области, а в некоторых населенных пунктах уже подняты украинские флаги.

При этом как сообщала разведка Великобритании, украинские военные уже могли взять под огневой контроль важнейшую дорогу Сватово — Кременная, которая является одним из главных способов снабжать группировку войск в Северодонецки и Лисичанске из россии.