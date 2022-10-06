Укр

Россияне ударили по Запорожью: в городе горят жилые дома (фото, видео)

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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Вот такие столбы дыма ранним утром видели над городом жители Запорожья Новость обновлена 06 октября 2022, 06:20
Вот такие столбы дыма ранним утром видели над городом жители Запорожья

Оккупанты, не стесняясь, атакуют мирных жителей различными видами боеприпасов

Раннее утро четверга, 6 октября, стало весьма громким и далеко не добрым для жителей Запорожья. Не успел еще регион отойти от серьезного удара по Гуляйполю накануне, как российские солдаты решили обстрелять сам областной центр. На данный момент известно о серьезных пожарах в жилом секторе, над городом поднимается несколько столбов дыма.

Факт прилета вражеских снарядов подтвердили сразу двое местные чиновников — глава ОВА Александр Старух и секретарь Запорожского горсовета Анатолий Куртев. Поначалу сообщалось о повреждении объектов гражданской инфраструктуры, но буквально за считанные минуты данные уточнили — удары пришлись все же на жилые дома.

В сети уже публикуют видео со звуками взрывов, которые были весьма громкими и явно сработали для большинства запорожцев как не самый лучший будильник.

Запорожье взрывы сегодня
Дым над Запорожьем от прилетов
Запорожье взрывы сегодня
Было несколько взрывов

Помимо этого есть и фото дымовых столбов, которые поднимаются над Запорожьем. Зафиксирован и один из пожаров в жилом доме.

Запорожье пожар сегодня
Пожар в городе

Пока что информации о количестве пострадавших нет. На месте прилетов работают спасатели и представители других служб. Официальные представители власти пообещали уточнить данные, как только что-то станет ясным, "Телеграф" продолжает следить за ситуацией.

Запорожье взрывы сегодня
В одном из домов образовалась настоящая дыра

Напомним, ранее мы рассказывали о серьезных последствиях прилетов в Белой Церкве на Киевщине. Как известно, город был атакован иранскими беспилотниками.

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#Пожар #Запорожье #Война #Взрывы