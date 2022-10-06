Освобождение Херсона не за горами? В США указали на важный момент

В США считают, что "сезон боевых действий" на юге подходит к концу

В США прогнозируют, что решающая битва за южные области Украины должна состояться до конца текущего года.

Как говорится в материале Financial Times, сенатор-демократ из комитета по международным отношениям Крис Мерфи сообщил, что на юге Украины ВСУ одерживают победы и имеют преимущество, а потому им стоит продолжать его использовать до завершения "сезона боевых действий".

Американские официальные лица отмечают, что в последние три года земля в этом регионе не промерзала, а это значит, что с наступлением холодов почва превратится в вязкую кашу. Это вынудит и ВСУ и россиян полагаться только на основные дороги и сделает их уязвимыми к атакам.

При этом аналитики и официальные лица США сходятся во мнении, что со средины ноября украинские защитники смогут освободить Херсон, а в оборонном ведомстве страны отмечают, что у оккупантов наблюдаются большие проблемы с логистикой и инфраструктурой, что может сыграть на руку ВСУ.

Вместе с тем сообщается, что на юге украинцам придется штурмовать укрепленные позиции, что будет создавать проблемы даже несмотря на низкий боевой дух оккупантов.

Как сообщалось ранее, украинские военные продолжают успешно продвигаться в Херсонской области, не останавливая наступление на востоке. Им удалось освободить несколько населенных пунктов на восточном берегу Ингульца. Россияне отступают на юг в сторону Херсона.