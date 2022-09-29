Предатель Украины надеется, что ему сойдет с рук поддержка россии и причастность к военным преступлениям

Известный херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов вместе с другими предателями Украины отправился в Москву, чтобы обсудить результаты незаконных "референдумов", объявленных накануне. В перерывах между встречами с кремлевскими кураторами, он успел записать видеообращение с Красной площади, в котором рассыпался в "поздравлениях" жителям Херсонщины и обещал, что этот регион "навсегда российский".

Свое видео он выложил в личном Telegram-канале, однако наибольшую популярность оно получило среди проукраинских пользователей сети. Многие не смогли обойти высказывания Стремоусова стороной из-за их нелепости.

Среди прочего он заявил, что весьма сердобольно относится к тем, кто надеется на освобождение Херсонской области от оккупации и окончания войны на условиях Украины. По мнению коллаборанта, проведенные псевдореферендумы смогли расставить все точки над "i".

"Как русский человек, всегда отношусь с милосердием к тем, кто слаб умом и является предателем, — среди прочего заявил он. — Херсонская, Запорожская области, "днр" и "лнр" теперь россия".

Отметим, что большинство комментаторов, как "украинские люди, относящиеся с милосердием к предателям", тут же рассказали о своем отношению к Кириллу Стремоусову и даже дали несколько прогнозов насчет его будущего. Ради справедливости добавим, что под видео в Telegram самого Стремоусова проукраинские комментарии тут же удаляются, а вместо этого остаются публикации российских ботов и "ватников".

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько времени может понадобиться Кремлю, чтобы оформить незаконную аннексию украинских территорий после "референдумов".