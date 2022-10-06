россия стала главным поставщиком оружия Украине: сколько техники затрофеили ВСУ (инфографика)

Танки и боевые машины быстро чистят от Z-символов, ремонтируют и отправляют на передовую — помогать освобождать украинские земли

Тем, что украинские военные захватывают трофейную технику во время контрнаступления, уже мало кого удивишь. Однако тот факт, что россия стала наиболее крупным "поставщиком" вооружения для ВСУ, действительно впечатляет. Тем не менее, так и есть — ведь за последние недели наши защитники смогли заполучить в пользование только больше 400 (!) танков противника.

Подробную аналитику опубликовало издание The Wall Street Journal. Журналисты отмечают, что очень большое количество российской техники начало работать против самих же захватчиков, в особенности на востоке Украины.

Изначальным источником российских танков, БМП и другого вооружения стало стремительное контрнаступление ВСУ на Харьковщине. Россияне оставляли свою технику десятками, пытаясь уберечь жизни и убегали на более быстром транспорте.

"Часть российской техники была готова к немедленному использованию, а другая ремонтируется для возвращения на фронт. Танки, транспортные средства и пушки, которые слишком повреждены, чтобы их спасти, разбираются на запчасти. Важно и то, что россия также оставила большое количество советских стандартных артиллерийских снарядов, которые почти закончились в Украине", — пишет WSJ.

Инфографика по захваченной и поставленной в Украину технике

Вероятней всего, все это "добро" будет использовано украинской армией при дальнейшем продвижении на востоке Украины, включая нынешнее наступление в Луганской области. Стоит отметить, что вместе с вооружением, которое россияне бросили на севере страны, отступая весной, общее количество трофейной российской техники превысило количество оружия, переданное для ВСУ западными партнерами.

Конечно же, иностранное вооружение намного мощнее и точнее, но и российская техника не пропадет. По отдельным данным, в распоряжении Украины сейчас находится более 400 российских танков, 92 самоходных гаубиц, 448 боевых машин пехоты, 195 броневиков и 44 системы залпового огня.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, в чем важность затрофеенной радиолокационной системы "Зоопарк" и как ВСУ могут ее использовать против россиян.

Также мы писали о том, чем особенна командно-штабная машина "Чайка", которая также досталась украинским воинам после деоккупации территорий.