Укр

Многомиллионный "Зоопарк-1М": чем важна трофейная техника россиян для ВСУ

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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С помощью такой техники россияне легко отслеживали позиции украинских защитников Новость обновлена 22 сентября 2022, 09:47
С помощью такой техники россияне легко отслеживали позиции украинских защитников

Украинцы быстро обернут действие радарного комплекса против оккупантов

Наши защитники во время контрнаступления на Харьковщине умудрились затрофеить множество дорогой военной техники россиян, которую оккупанты оставляли, в спешном темпе пытаясь спастись бегством. Одной из самых драгоценных находок ВСУ является радиолокационная система "Зоопарк-1М", которая помогала врагу отслеживать позиции украинских бойцов. Несмотря на сложность шифровки российского комплекса, украинцы не сомневаются, что смогут взломать код и обернуть действие машины против врага.

Больше деталей стало известно из интервью специалиста по вооружению Олега Каткова изданию OBOZREVATEL. По его словам, подобный комплекс стоил россиянам несколько десятков миллионов долларов, а украинским военным достался бесплатно. И настоящую ценность такого ресурса еще только предстоит узнать.

В первую очередь, "Зоопарк" является частью ударного разведывательного фронта. Катков поясняет: такая техника помогает разведывать позиции артиллерии противника. Происходит это следующим образом — РЛС включают, когда начинается артобстрел, система высчитывает траекторию полета снарядов, после чего локализирует вероятное место вылета.

"Почему было важно его захватить? Во-первых, мы узнаем его точные характеристики, то есть не те бумажные характеристики, которые они там печатают в буклетах, ведь между ними и реальностью разница огромна, — говорит Олег Катков. — Во-вторых, мы собираем так называемую сигнатуру радара".

Это поможет ВСУ понимать, как выявить другие единицы "Зоопарка", чтобы понимать, какие его возможности и как ему можно противостоять.

РЛС Зоопарк армии рф
РЛС "Зоопарк-1М"

Еще огромный плюс полученного трофея является в том, что обычно подобную технику интегрируют в автоматизированную систему управления войсками. Если в захваченном "Зоопарке" остался специальный пульт управления, это поможет ВСУ проникнуть в систему обмена боевой информацией между россиянами. В первую очередь, речь идет о системе "Созвездие", в которую россия вложила около 40 млрд рублей.

Не обходится здесь и без сложностей. Частично "Зоопарк" можно сравнить с захватом шифровальной машины "Энигма" во времена Второй мировой войны. Конечно же, российская РЛС намного проще, но и над ее взломом придется покорпеть.

"Они тоже не дебилы, они понимают, что захвачена командно-штабная машина, утерян терминал, значит будут пытаться перейти на другие системы шифровки, — объясняет Катков. — Надо еще как-то влезть в эту сеть информации, перехватывать сигналы, знать, как это делать".

Однако если это получится, то ВСУ смогут узнавать, что происходит на позициях российских оккупантов в системе реального времени и получать важные разведданные.

Напомним, что комплексы радиолокационной борьбы имеются и на вооружении Украины. Помимо улучшенной версии "Зоопарка" отечественного производства, наши бойцы также пользуются немецкой "Коброй", которая не так давно была презентована Киеву.

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#Оружие #Война #РЛС #Трофеи