РЛС "Зоопарк-1М" не только российский – трофейное оружие врага хуже аналогичного украинского «Зоопарка-3»

Даже новейшая РЛС оккупантов уступает украинской технике

Одним из зримых результатов успешного наступления ВСУ на Харьковщине является масса трофеев, которые будут использоваться украинскими воинами. Пожалуй, самым ценным среди них является РЛС контрбатарейной борьбы "Зоопарк-1М", лучший из имеющихся в вс рф.

Захваченный "Зоопарк-1М"

Но как выяснил "Телеграф", радар на самом деле начал разрабатываться еще во времена СССР, и значительно уступает его украинскому аналогу, несмотря на серийное производство и модернизацию.

Задачу поставили еще при СССР

Задание создать РЛС контрбатарейной борьбы было выдано еще во времена СССР в 80-х годах, причем получили его два предприятия – НИИ "Стрела" в Туле и НПК "Искра" в Запорожье. Поэтому носитель радара предполагался один – многоцелевой транспортер легкобронированный (МТЛБ).

Оба предприятия справились с заданием, правда случилось это уже после развала СССР и потому российская РЛС получила название "Зоопарк-1", а украинская — "Зоопарк-2". Причем несмотря на сложные условия, Украина смогла принять свое РЛС на вооружение в 2003 году, в то время как рф это сделала лишь 4 года спустя.

Впоследствии, оба комплекса улучшались и модернизировались, так "Зоопарк-1М" вс рф был принят на вооружение в 2013 году, правда единственным боевым применением данной техники стала поездка в Сирию в 2016 году.

Улучшенный же вариант украинского РЛС "Зоопарк-3" был принят на вооружение в 2018 году, а серийное производство началось в апреле 2020-го.

Лучше защищенность и дальность работы – чем украинский "Зоопарк" превосходит российский

Любопытно, что лучший российский контрбатарейный радар заметно уступает украинскому по двум параметрам:

дальность обнаружения цели – если российский "Зоопарк-1М" обнаруживает минометы и РСЗО на дальности 22 и 30 км соответственно, украинский "Зоопарк-3" может делать это за 30 и 40 км соответственно;

защищенность – если российская РЛС находится на одном шасси и потому поражение МТЛБ полностью выводит из строя персонал из 3 человек и сам комплекс, то "Зоопарк-3" включает в себя 2 единицы техники, одна из которых несет саму РЛС, а из второй можно осуществлять управление. В итоге поражение одной единицы техники позволяет спасти часть обслуживающего персонала – всего 4 человека, и часть самого комплекса.

РЛС "Зоопарк-3" ВСУ в развернутом состоянии

В начале сентября ВСУ получили первый из обещанных Германией РЛС контрбатарейной борьбы "Кобра".