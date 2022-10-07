Михаил Федоров: “От сокращения 80 тысяч чиновников в государстве ничего не изменится. Станет только лучше!”

Глава Минцифры в эксклюзивном интервью "Телеграфу" рассказал, с какими киберугрозами столкнулась Украина в условиях полномасштабной войны

После полномасштабного вторжения россии многим нашим гражданам пришлось уехать за границу, где они столкнулись с европейской бюрократией и смогли оценить качество украинских электронных сервисов. Во многих странах мира до сих пор с удивлением смотрят на нашу Дію, не верят, что приложение в смартфоне действительно может заменить паспорт и кучу других документов и сервисов.

Диджитализацией нашей жизни занимается Министерство цифровой трансформации, созданное в 2019 году с приходом к власти Владимира Зеленского. Возглавил его в то время 28-летний Михаил Федоров, став самым молодым руководителем министерства в истории независимой Украины.

"Телеграф" пообщался с Михаилом Федоровым, который, помимо прочего, занимает должность вице-премьера в правительстве, узнав, какие планы есть у Минцифры на будущее и с какими киберугрозами столкнулась Украина в условиях полномасштабной агрессии северного соседа.

"Не будет ситуации, когда вражеские войска отрежут от связи всю страну"

- В 2019 году вы сказали, что "роль кибербезопасности сильно преувеличена и реальных кейсов таких угроз нет". Что можете сказать об этом сейчас? Изменилось ли ваше мнение?

— Мой ответ прост — прошло уже 7 месяцев полномасштабной войны, а наши государственные сервисы работают, реестры тоже. Более того, сейчас мы продолжаем инвестировать в усиление кибербезопасности и практически еженедельно запускать новые цифровые сервисы.

Отмечу, что полномасштабное вторжение в киберпространство началось еще в ноябре-декабре прошлого года. Тогда были масштабные кибератаки на правительственные сайты, фишинговые атаки, попытки получить доступ к базовым реестрам и так далее. Но мы выстояли и сейчас не только защищаемся в киберпространстве, но и атакуем в ответ.

– После глобальной хакерской атаки 14 января в сеть слили большой массив данных. Специалисты по кибербезопасности уверены, что данные являются реальными, а не фейковыми. Подозревают, что сломали и слили базу данных Дія. Расскажите, что тогда произошло и действительно ли это были реальные данные? Может ли такая утечка повториться?

— 14 января атаковали правительственные сайты, однако в базовые реестры хакеры доступа не получили. Хочу подчеркнуть, что Дія не хранит персональные данные, приложение не имеет собственного "реестра данных", а лишь отображает данные о человеке из уже существующих государственных реестров. Например, реестра Пенсионного фонда, водительских удостоверений, страховок и так далее. Война продемонстрировала, что такой подход к архитектуре Дії минимизирует риски для нас. Кибератаку 14 января можно назвать "разведкой боем" — действительно, ФСБшные хакеры совершили дефейсы правительственных сайтов (заменили главную страницу. — Авт.), однако никаких истоков сенситивных данных не было.

Кибервойна идет постоянно, мы понимаем вызовы, и вот уже восьмой месяц эффективно на них реагируем.

Главный редактор "Телеграфа" Ярослав Жаренов и вице-премьер-министр — министр цифровой трансформации Михаил Федоров

— Секретарь СНБО Данилов подчеркивал, что к масштабной войне мы начали готовиться несколько лет назад. 24 февраля и затем, когда российские войска находились под Киевом, простые граждане были откровенно удивлены, что и мобильная сеть, и интернет выстояли. Можете ли вы сейчас рассказать о подготовке в этом направлении и о том, какие механизмы позволили удержать контроль над сетью?

— Для того чтобы отключить связь сразу по всей стране, нужно уничтожить всю телеком-инфраструктуру. Такой сценарий немыслим. Нас спасает децентрализация. Например, в Украине около сотни ключевых интернет-провайдеров, которые покрывают территорию фиксированным интернетом. Есть ключевые операторы мобильной связи.

Конечно, страдают города, где ведутся активные боевые действия – там россияне уничтожают телеком-инфраструктуру. А удирая, традиционно мародерят — воруют буквально все: серверы, аккумуляторы, источники бесперебойного питания, генераторы и т. д. Наши работники телеком-сферы — герои, очень быстро восстанавливают базовые станции на деоккупированных территориях, восстанавливают оптические сети. А пока идет этот процесс, резервную связь обеспечивают Старлинки.

Поэтому могу заверить, что не будет ситуации, когда вражеские войска отрежут от связи всю страну.

- Сейчас "для безопасности граждан" закрыты почти все реестры. Когда наконец-то откроют хотя бы те реестры, которые критически не влияют на нацбезопасность?

— На самом деле почти все реестры возобновили свою работу и обеспечивают нормальное функционирование государства и надежную защиту данных наших граждан.

Если говорить о публикации открытых данных, то мы делаем все возможное, чтобы как можно скорее восстановить доступ ко всему объему информации, ведь Украина до полномасштабной войны была одним из европейских лидеров в сфере открытых данных. Например, Эстония только с первого октября этого года сделала доступным свой бизнес-реестр, у нас же он публиковался в форме открытых данных еще с 2020 года.

1 августа мы возобновили работу Единого государственного веб-портала открытых данных. Уже сейчас доступна наиболее востребованная обществом информация о медицине, экологии и многих других наборах открытых данных. Вместе с тем мы понимаем, что пока публиковать информацию о критической инфраструктуре, информацию о временно оккупированной территории и лицах, вынужденно на ней оставшихся, опасно, как в целом для интересов национальной безопасности так и для жизни и здоровья наших граждан. Тем не менее мы ежедневно работаем над тем, чтобы как можно больше информации в форме открытых данных становилось доступным для наших граждан и бизнеса, работающего на открытых данных. То есть мы только "за" то, чтобы открывать новые реестры.

- В ближайшие месяцы это произойдет?

- 100%! Развитие открытых данных всегда было приоритетом Минцифры и остается им. Мы вообще ставили своей целью попасть в топ-3 стран мира по открытости данных. И мы постепенно идем к ней. К примеру, в прошлом году сделали публичной финансовую отчетность компаний. Это решение вызвало много дискуссий, в частности, и внутри государства, прежде всего со стороны не совсем ответственного бизнеса. Но в результате мы получили ряд журналистских расследований на основе этого набора, в том числе и "о трубе Медведчука". Кроме того, открытие финотчетности позволило потенциальным зарубежным инвесторам подробнее изучать рынок, антикоррупционные органы могут легче ознакомиться с результатами деятельности компании, и не только это.

— Кстати, об инвестициях. В августе поднялся шум из-за покупки "Киевстаром" (принадлежит российской Альфа-груп) сервиса Helsi, который, по сути, является главным оператором медицинских услуг в Украине. Как оцениваете это соглашение и есть ли гарантии, что личные данные украинских пациентов не попадут в россию?

— Правила защиты персональных данных в медицинской сфере являются одними из самых консервативных. И это правильно, поскольку это очень сенситивная информация. К тому же, если есть намек на утечку персональной информации, Госспецсвязь и СБУ оперативно реагируют. Именно они работают с сервисами, взаимодействующими с медицинскими реестрами.

"За три месяца 17 школ, с которыми мы сотрудничаем, обучили более 1000 пилотов дронов"

- Ваш флагманский проект — "Армия дронов". На каком этапе он сейчас, что ожидаем увидеть условно через год?

— Совместно с Генштабом мы посчитали, сколько и каких дронов нам нужно на всю линию фронта. Важно понимать, что сейчас у нас около 2470 км фронта, но есть еще несколько уровней в глубину. Чаще всего используются дроны с дальностью полета до 3 км, которые в режиме реального времени по всей линии фронта снимают и передают информацию в командные центры. Мы посчитали, что таких дронов нужно около 10 тысяч.

Также нужно ориентировочно 250 "птиц", которые будут летать на 2, 3, 4 линии фронта (10-120 км). Мы понимаем, что некоторые из них получают повреждения, некоторые мы можем потерять и так далее. Поэтому мы должны иметь резерв таких "птиц", а также уделять внимание обучению пилотов, чтобы меньше терять беспилотников (это отдельный наш проект "Армии дронов"). За три месяца 17 школ, с которыми мы сотрудничаем, обучили более 1000 пилотов дронов.

— Сколько сейчас есть?

— Благодаря проекту "Армия дронов" мы уже законтрактовали более тысячи дронов разной дальности полета (в том числе 3 и 4 линий фронта). На это потрачено около 2 миллиардов гривен – это негосударственные средства, которые привлечены путем фандрайзинга через платформу UNITED24 .

Первая задача, которую мы ставили перед проектом, — закрыть потребности ВСУ в 200 разведывательных птичках, летающих в глубь линии фронта. Мы ее выполнили, сейчас эти дроны уже куплены. Дальше мы хотим двигаться в направлении ударных дронов.

— Речь пойдет исключительно о закупке импортных дронов или о стимулировании украинских производителей?

– У нас простой и понятный подход – все, что можно купить здесь и сейчас, – мы покупаем. Конечно, мы заинтересованы в развитии собственного производства, но тогда мы можем потерять драгоценное время и, соответственно, людей.

Могу сказать, что мы сотрудничаем с украинскими производителями ударных дронов. К примеру, однажды на полигоне собрали 8 наших производителей, поставили перед ними российский танк и дали определенную задачу по его уничтожению. После прохождения боевого "испытания" 4 компании отсеялись, а 4 мы отобрали, и теперь закупаем у них ударные дроны. Для компаний это определенный шаг вперед, поскольку они получают контракты, по сути, от государства и могут планировать свои финансовые показатели, закупать оборудование, материалы и инвестировать в производство. Мы же получаем дроны собственного производства, что в условиях войны точно есть win-win. Но подчеркну, что речь идет исключительно о средствах, которые мы привлекли в рамках платформы UNITED24, благодаря коллаборации со звездами, брендами и т. д. Это не деньги из бюджета.

Сотрудничество с отечественными производителями происходит в формате живого акселератора: производитель придумал идею, сделал пилот и показывает нам на полигоне. Если справляется с задачами, дальше военные тестируют этот продукт. Если они его одобряют и говорят, что он действительно будет нужен, мы уже собираем на это средства и закупаем. Шанс проявить себя есть у каждого производителя, главное, чтобы продукт был качественный и нужный.

— Считаете ли вы такой процесс эффективным с точки зрения времени, бюрократии?

— Когда танки были под Киевом, никакой бюрократии не было, а сейчас она начинает появляться. У нас есть рекомендации, как ускорить процесс в рамках этого акселератора. Следует принять определенные нормативные акты.

У нас есть амбициозная задача до конца года создавать по 2 тысячи дронов-камикадзе украинского производства ежемесячно. Мы уже действительно многое изучили в направлении ударных дронов и в частности дронов-камикадзе. Считаю, что наши задачи вполне реалистичны. Учитывая, что россия начала открытую мобилизацию, нам нужно масштабировать производство, чтобы на каждые несколько мобилизованных у нас был дрон-камикадзе, который будет уничтожать врага и сохранять жизнь украинцам.

"Когда танки были под Киевом, то никакой бюрократии не было, а сейчас она начинает появляться", — говорит Михаил Федоров

— Многие украинцы через Дію подавали заявки на возмещение за поврежденное имущество, однако никакой информации хотя бы об одной выплате я не нашел. Известно ли вам, на какой стадии сейчас этот процесс?

— Сейчас будет во втором чтении приниматься законопроект № 7198, который будет нормативно объяснять процедуру возмещения, а также обеспечивать финансирование процесса. Вместе с Министерством инфраструктуры мы создали реестр, в который эти заявки попадают. Туда же местные власти и представители комиссий, проверяющие объекты, могут добавлять свои комментарии и верифицировать повреждения.

— На дворе октябрь, люди переживают, что многим жителям поврежденных домов просто негде жить.

— Мы это понимаем и стараемся ускорить процесс. Что касается многоквартирных домов, то на той же платформе UNITED24 у нас есть отдельный сбор по направлению Відбудова України, где уже сейчас собрано 411 млн гривен. Мы обратились в Минрегион с предложением на эти средства отремонтировать жилые дома. Минрегион вместе с властями регионов отберет объекты для восстановления, которые в небольшой срок можно сделать пригодными для проживания. В настоящее время отобрали 15-20 домов. Для понимания: 20 домов — это чуть меньше 4 тысяч жителей, которые к новому году смогут вернуться в собственное жилье.

— Вы проводите политику цифровизации государственного аппарата. Какое количество чиновников сократилось за это время?

— Затрудняюсь ответить. У меня создается впечатление, что, несмотря на цифровизацию, государственный аппарат только растет. Вообще у государства есть интересное свойство регенерации. Я бы сказал, что цифровизация ускорила процесс принятия решений там, где это не требует участия человека. При этом процесс создания новых рабочих мест в аппарате не останавливается, как бы это парадоксально ни звучало.

Даже когда через несколько лет все государственные услуги станут автоматическими, количество чиновников, возможно, все равно будет расти. Здесь, на мой взгляд, нужно полностью изменить философию работы государственного аппарата.

Считаю, что нам нужно ставить цель – иметь наименьшее количество чиновников на 100 тысяч населения. Убрать государственное регулирование там, где оно не нужно, и вообще уменьшить роль государства в экономике — приватизировать все государственные предприятия и отдать на приватизацию государственную недвижимость. Только два последних действия приведут к уменьшению аппарата на 80 тысяч чиновников. То есть, вдумайтесь, если убрать 80 тысяч чиновников, то в государстве ничего не изменится, станет только лучше!

Хотя это направление — не наша зона ответственности, мы разработали определенный концепт видения такой трансформации. Сейчас все министерства проводят самоаудит, докладывают премьеру, а дальше, на основе результатов этих аудитов, будет создана дорожная карта по трансформации государства в целом. Увидим, к чему это приведет.

"Спасти таможню от коррупции может только цифровизация"

— Цифровизация таможни – миф или реальность? Что мешает этому процессу?

— Пока на 90% у нас готова услуга растаможки авто через Дію, а это услуга на таможне, где всегда была коррупция. Сейчас таможенник "на глаз" оценивает стоимость авто, и в зависимости от этой цифры платится пошлина и другие налоги. Конечно, таможенник за взятку может снизить стоимость того или иного авто, поэтому мы хотим эту процедуру максимально упростить. Только цифровизация поможет преодолеть коррупцию в этой сфере.

Для запуска такой услуги в Дії мы ждем принятия соответствующего законопроекта. Он пока не принят, но комитет Верховной Рады обещает, что в ближайшее время процесс будет запущен. Для простого украинца там очень крутой и понятный сервис: вбиваешь критерии по авто, подаешь заявку, проезжаешь таможенный пост и уже платишь пошлину. Аналогично постановка на учет будет проходить в Дії. Не нужно общаться с таможенником, ездить в сервисный центр МВД и так далее – это все будет в прошлом.

В целом спасти таможню от коррупции может только цифровизация. Однако бюрократия тормозит процесс, и на таможне много тех, кому наши идеи и подходы не нравятся.

— Вашей работой очень доволен президент. Непублично в политикуме иногда говорят о вашем возможном назначении премьер-министром. Предлагали ли вам кресло главы правительства?

– Нет, таких разговоров не было и планов таких у меня тоже нет.

— После полномасштабного вторжения иностранные заказчики стали отказываться от заказов и будущих контрактов с украинскими IT-компаниями и специалистами. Могут ли определенные государственные гарантии или другие решения властей повлиять на этот процесс?

— Общаясь с IT-рынком, мы видим, что есть серьезная потребность в командировках, чтобы они могли ехать за границу и там своей энергией лично убеждать заказчиков, что Украина живет, с бизнесом все в порядке и нужно увеличивать заказ. Разработан и предложен прозрачный инструмент, как представителям IT-сектора отправлять своих работников за пределы страны. Пока постановление Минэкономики про єВідрядження не подписано премьером, оно дорабатывается. Но я уверен, что при наличии возможности проводить очные встречи за пределами Украины IT-бизнес сам отлично справится с проблемами и сможет доказать свою позицию заказчику лучше, чем любые государственные гарантии или призывы.

Впрочем, по просьбам представителей наших IT-компаний мы общались с известными брендами, писали письма, где подчеркивали, что страна работает, что государство готово обеспечить relocate (перемещение бизнеса) и всячески поддержать бизнес. За первое полугодие IT-отрасль выросла на 23%, если сравнивать с 2021 годом. И это в условиях войны!

Сейчас нужно придать ей мобильность, но во время войны и в условиях мобилизации есть объективные факторы, влияющие на отрасль. И эти факторы не всегда зависят от нашего видения.

- Какова ситуация с проектом IT-Generation? (Программа Минцифры, позволяющая ее участникам бесплатно получить IT-образование. — Авт.).

— С этой недели (разговор состоялся 3 октября. — Авт.) уже начинается учеба. Мы получили 200 тысяч заявок от 50 тысяч украинцев. До начала полномасштабной войны планировалось, что за бюджетные средства мы научим 10-15 тысяч человек, но сейчас бюджет направляется на защиту государства, поэтому для финансирования программы мы привлекли донорские средства. Планировалось на первом этапе набрать тысячу студентов, но вышло около двух тысяч. И сейчас планируем новый этап отбора кандидатов, поскольку желающих "войти в IT" действительно много. Благодаря донорам будем масштабироваться.

Для понимания: в 2021 году для органичного развития отрасли не хватало около 50 тысяч специалистов.

Михаил Федоров: “Рабочих мест будет достаточно даже для 500 тысяч IT-специалистов”

— В первые месяцы после вторжения ситуация изменилась — вакансий стало гораздо меньше, а желающих — наоборот…

– Сейчас можем констатировать, что рынок восстанавливается. Большинство адаптировались к полномасштабной войне, обеспечили комфортные условия труда, нашли новые контракты. Но мы видим большую перспективу для отрасли, и одна из задач Минцифры — стимулировать появление специалистов. Совершенно спокойно мы можем иметь не 300, а 500 тысяч IT-специалистов. Рабочих мест будет достаточно.

— Недавно Минцифры получило задачу оцифровать механизм работы с игорным бизнесом. Расскажите поподробнее, каким образом будет происходить регуляция рынка?

— Регуляцией рынка и дальше будет заниматься КРАИЛ, однако мы хотим максимально автоматизировать процесс выдачи лицензий, чтобы минимизировать человеческий фактор. Не буду делать громких заявлений, скоро все станет известно.