Война – не помеха для кадровых схем на таможне тылового Закарпатья

Основные игроки контрабандного поля остаются на руководящих должностях

На протяжении длительного времени на территории Закарпатья функционировало несколько таможен. Со временем государство приняло решение о крупной реорганизации и объединении таможен в укрупненные региональные структуры. Тогда основные коррупционеры из ужгородской команды вошли в состав Закарпатской таможни. И хотя с течением времени таможня успела побывать как в печально известном "МинЗдохе", так и в Государственной фискальной службе, основные игроки невидимого контрабандного поля до сих пор остаются на руководящих должностях.

Вячеслав Мойсюк почти всю жизнь боролся с контрабандой.

И хотя этот бой многолетний руководитель отдела по борьбе с контрабандой проиграл, до сих пор ему удается играть первую скрипку по сборам кэша с пунктов пропуска. Весной Мойсюк получил неприметный пост руководителя отдела аналитической работы управления по борьбе с контрабандой.

Для людей из системы понятно, что это кресло не предполагает ни чести, ни славы. О влиянии нечего и мечтать. Тогда для организации кураторства над всеми потоками на Закарпатской таможне Мойсюком было предложено внести изменения в должностные инструкции и наделить себя дополнительными полномочиями.

Всю свою жизнь долларовый миллионер Мойсюк вел довольно скрытный образ жизни, поэтому руководить таможней он решил также в амплуа "серого кэшевого кардинала". В раздел "Цель должности" Мойсюк предложил добавить полномочия по координации и общей организации работы оперативного отдела, кинологов и сектора противодействия незаконному перемещению наркотиков и оружия.

С легкой руки коррупционера неприметный руководитель Богом забытого отдела аналитической работы получает в подчинение чуть менее сотни работников таможни, непосредственно влияющих на организацию движения товаров в пунктах пропусков.

Теперь Мойсюк инициирует и проводит совещания с заслушиванием личного состава подразделений управления и всех таможенных постов Закарпатской таможни!

Такая должностная инструкция противоречит Положению о Департамете борьбы с контрабандой и таможенными правонарушениями и Приказе Государственной таможенной службы №473 от 06.06.2011.

На предыдущего руководителя управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями Савчука А.В оказывалось постоянное давление, чтобы заставить его подписать противозаконную должностную инструкцию.

Однако в силу знания законодательства и нежелания участвовать в откровенно противоправной истории Савчук отказался подписывать этот документ и предоставлять слишком широкие полномочия без изменения соответствующих Положения об отделе и Положения об управлении.

Таким образом, вопреки нормативным документам ГТСУ и законам Украины, руководитель аналитики стал почти руководителем таможни.

Другим приспешником Мойсюка является постоянный заместитель начальника МП "Тиса" (Чоп) и выходец с Ужгородской таможни Владимир Лазорик.

Это человек подсанкционного контрабандиста Ореста Фирманюка, который сегодня отвечает за весь черный кэш на МП "Тиса" — единолично курирует потоки импорта и транзита.

Под руководством Лазорика и Мойсюка на ЧП "Тиса" годами ездили грузовики, которые через оффшоры завозили товар на территорию Украины и занижали таможенную стоимость.

Грузовым направлением Лазорик управляет целых 12 лет.

За этот период, без преувеличения, венгерской стороной были задержаны сотни грузовиков с контрабандными сигаретами, янтарем и наркотиками.

Такой "бизнес" удачно отличился на достатке семьи Лазорика.

Журналисты "Схем" установили, что дочь Владимира Лазорика является владелицей ряда автомобилей и недвижимого имущества, происхождение которых сложно объяснить.

Елизавета Лазорик — владелица двух квартир, более 100 квадратных метров торговых площадей и двух недешевых автомобилей.

Первый автомобиль – Audi А6 2015 года выпуска – у Елизаветы появился в 2016 году, когда ей было 20. Этот автомобиль она дает в пользование отцу, о чем тот отмечал в своей декларации. В 21 год Елизавета стала владелицей еще одного автомобиля – Audi А3.

В 2017 году у дочери таможенника появилась квартира на Славянской набережной, в одном из самых дорогих клубных домов Ужгорода.

В 2018 году Елизавета стала владелицей более 100 кв.м. торговой площади на улице Подгорной в Ужгороде. А у 24 у Елизаветы появилась еще одна ужгородская квартира – в доме на улице Бориса Тлехаса.

Расследованием журналистов тогда заинтересовалось ДБР, однако Лазорику, как и Мойсюку, удалось остаться одним из ведущих специалистов по организации контрабанды на Закарпатской таможне, отвечающей за весь товаропоток и кэш на самом элитном КПП таможни на границе с Венгрией.

В этой же команде находится и Иван Сабадош, успевший сделать Закарпатскую таможню "контрабандно-популярной" даже в период войны.

Именно он стоит за организацией незаконного ввоза на таможенную территорию Украины партии телефонов iPhone и другой техники марки Apple на общую сумму 2,4 миллиона долларов. США.

Под командой Сабадоша автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER белого цвета с номерами CE3568BO беспрепятственно пересек границу Украины по "зеленому коридору".

Когда 53-летнего водителя, выехавшего из МП "Лужанка", задержала полиция, он признал, что приехал из Венгрии и перевез через таможню товара почти на 100 миллионов гривен.

По данному факту при процессуальном руководстве Береговской окружной прокуратуры возбуждены уголовные производства по ч. 2 ст. 212 и ч. 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины.

После этого случая Сабадош и тогдашнее руководство таможни начали всячески скрывать этот инцидент от начальника управления внутренней безопасности Государственной таможенной службы Украины Малюги Владимира, чем ввели всех в заблуждение.

По информации сайта БлогИнсайд, в адрес начальника Береговского РО ГУНП в Закарпатской области Варги Михаила Михайловича начали поступать предложения от Сабадоша И.И. по получению взятки на сумму 400 тыс. дол. США за решение этого вопроса.

Также сохранить должность при новом руководителе удается и одиозному Дурану Михаилу Михайловичу.

За более 20 лет на руководящих должностях в системе таможенных органов этот чиновник приобрел немалое состояние.

Чтобы понять стиль работы Дурана на протяжении этих лет, достаточно проанализировать только последние достижения закарпатского чиновника, с июля 2020 года руководящего МП "Ужгород".

6 ноября 2021 словацкие таможенники обнаружили в пункте пропуска "Вышнее Немецкое" 33 килограмма героина, выехавшего через МП "Ужгород".

Также словацкие таможенники в феврале 2021-го обнаружили 214 ящиков контрабандных сигарет, въехавших через таможенную территорию нашего государства.

- 1 февраля в автомобиле "Вольво", в полу прицепа, словаками обнаружено 70 ящиков сигарет;

- 4 февраля в грузовике "ДАФ" среди груза "доска паркетная" словацкими таможенниками обнаружено 84 ящиков сигарет;

- 11 февраля в автомобиле "Вольво" среди груза "обрезной пиломатериал" обнаружено 60 ящиков сигарет.

Также недавно словацкими таможенниками было задержано 62,5 кг сырца янтаря, проехавшего через возглавляемый Дураном пункт пропуска. Понятно, что грузы такого характера получают "добро" по всей вертикали руководства пункта пропуска.

Ну, и последней ошибкой нового руководства, которую еще не поздно предотвратить, является возможное назначение на таможню экс-работника Николая Веремчука.

О вероятном возвращении скандально известного коррупционера написал известный блоггер Сергей Иванов:

"Тема таможни вообще и Закарпатской таможни в частности, которая, пользуясь удаленностью от войны, не только не прекратила, но и усовершенствовала трафик контрабанды, овладев таким перспективным направлением, как обеспечение вывоза за границу богачами и политиками своего состояния, не раз поднималась мной и не только .

Система со скрипом, но понемногу реагировала, начинались более-менее положительные кадровые процессы. Но любое количество позитива уничтожается одиозным пустяком.

Стало известно, что руководителем объединенного ЧП "Дяково" могут назначить бывшего таможенника Николая Веремчука, фигуранта целого ряда уголовных производств о контрабанде и экс-помощника нардепа Деньковича Ивана, "тушки" из БЮТ, которого купил Янукович.

В 2015-2018 годах возглавлял МП "Дяково", обеспечивая теневые поступления от контрабанды в собственный карман и предвыборную кассу известного седовласого кандидата.

Из-за беспрецедентной "прозрачности" порученного Веремчуку участка границы возникали даже скандалы с Румынией.

Не отстает от Веремчука его жена — фигурантка уголовного производства по коррупции в Виноградовской РГА, речь шла об откатах по закупке планшетов для больных ДЦП детей.

Давайте отменим амбициозные планы Веремчука и стоящих за ним криминальных группировок, создав медийный резонанс и не позволив назначить его на должность, которую он использует для дальнейшего обогащения», — говорится в сообщении блоггера.

В 2017 году румынские СМИ обнародовали информацию о задержании 500 коробок сигарет, выпущенных через МП "Дяково" при руководстве Николая Веремчука.

К тому же после Революции Достоинства Веремчук был люстрирован, но восстановлен благодаря продажным украинским судам.

По информации источников из правоохранительных органов, приказ о назначении Николая Веремчука планируют обнародовать в среду, 17 августа.

На Закарпатской таможне новое руководство, которое только входит в общий курс дел и изучает специфику и "менталитетный рельеф" работников на новом участке работы.

Все это совпало с назначением нового главы областного СБУ Евгения Борзилова, который четко дал понять, что терпеть контрабанду на границе не собирается.

В настоящее время подразделениями по противодействию коррупции и контрабанде Главного управления Службы безопасности Украины в Закарпатской области постоянно проводится работа по выявлению схем одиозных таможенников и недопущению их к работе на границе Украины с ЕС.

Только за последние две недели были задержаны три таможенника коррупционера — Игорь Лента на МП "Косино" и Михаил Половка с коллегой на МП "Лужанка", который реорганизовали в ЧП "Астей".

Удастся ли новым руководителям не становиться на старые грабли своих предшественников? Выводы будут сделаны из кадровых решений по упоминаемым персонам.

Будет ли руководить всей контрабандой Мойсюк, а Лазорик, Дуран и Веремчук будут отвечать за обилечивание бизнеса на МП "Тиса", "Ужгород" и "Дяково" соответственно? Увидим уже позже.

В любом случае, решения относительно этих кадров станут показательным маркером изменений на таможне во время войны, о котором мы обязательно сообщим общество.