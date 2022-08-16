Війна - не завада для кадрових схем на митниці тилового Закарпаття

Основні гравці контрабандного поля залишаються на керівних посадах

Впродовж тривалого часу на території Закарпаття функціонувало декілька митниць. З часом державою було прийнято рішення про велику реорганізацію та об’єднання митниць в укрупнені регіональні структури. Тоді основні корупціонери з ужгородської команди увійшли до складу Закарпатської митниці. Й хоча з плином часу митниця встигла побувати як в сумнозвісному "МінЗдоху", так і в Державній фіскальній службі, основні гравці невидимого контрабандного поля досі залишаються на керівних посадах.

В’ячеслав Мойсюк майже все життя боровся з контрабандою.

Й хоча цей бій багаторічний керівник відділу по боротьбі з контрабандою програв, до сьогодні йому вдається грати першу скрипку за зборами кешу з пунктів пропуску.Навесні Мойсюк отримав непримітну посаду керівника відділу аналітичної роботи управління боротьби з контрабандою.

Для людей з системи зрозуміло, що це крісло не передбачає ні честі, ні слави. Про вплив годі й мріяти.Тоді задля організації кураторства над усіма потоками на Закарпатській митниці Мойсюком було запропоновано внести зміни в посадові інструкції та наділити себе додатковими повноваженнями.

Все своє життя доларовий мільйонер Мойсюк вів доволі прихований образ життя, тож керувати митницею він вирішив також в амплуа "сірого кешового кардинала". В розділ "Мета посади" Мойсюк запропонував додати повноваження з координації та загальної організації роботи оперативного відділу, кінологів та сектору протидії незаконному переміщенню наркотиків та зброї.

З легкої руки корупціонера непримітний керівник Богом забутого відділу аналітичної роботи отримує в підпорядкування трохи менше сотні працівників митниці, які безпосередньо впливають на організацію руху товарів в пунктах пропусків.

Відтепер Мойсюк ініціює та проводить наради з заслуховуванням особового складу підрозділів управління та всіх митних постів Закарпатської митниці!

Така посадова інструкція суперечить Положенню про Департамет боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями та Наказу Державної митної служби №473 від 06.06.2011.

На попереднього керівника управління боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями Савчука О.В здійснювався постійний тиск, щоб змусити його підписати протизаконну посадову інструкцію.

Однак, в силу знання законодавства та небажання брати участь у відверто протиправній історії, Савчук відмовився підписувати цей документ та надавати надто широкі повноваження без зміни відповідних Положення про відділ і Положення про управління.

Таким чином, всупереч нормативним документам ДМСУ та законам України, керманич аналітики став майже керівником митниці.

Іншим поплічником Мойсюка є незмінний заступник начальника МП "Тиса" (Чоп) та вихідець з Ужгородської митниці Володимир Лазорик.

Це людина підсанкційного контрабандиста Ореста Фірманюка, який сьогодні відповідає за увесь чорний кеш на МП "Тиса" — одноосібно курує потоки імпорту та транзиту.

Під керівництвом Лазорика та Мойсюка на ПП "Тиса" роками їздили вантажівки, які через офшори завозили товар на територію України та занижували митну вартість.

Вантажним напрямком Лазорик керує цілих 12 років.

За цей період, без перебільшення, угорською стороною було затримано сотні вантажівок з контрабандними цигарками, бурштином і наркотиками.

Такий "бізнес" вдало відзначився на статках родини Лазорика.

Журналісти "Схем" встановили, що донька Володимира Лазорика є власницею низки автомобілів та нерухомого майна, походження яких важко пояснити.

Єлизавета Лазорик — власниця двох квартир, понад 100 квадратних метрів торговельних площ та двох недешевих автівок.

Перша автівка – Audi А6 2015 року випуску – в Єлизавети з’явилася у 2016 році, коли їй було 20. Це авто вона дає у користування батьку, про що той зазначав у своїй декларації. У 21 рік Єлизавета стала власницею ще однієї автівки – Audi А3.

У 2017 у доньки митника з’явилася квартира на Слов’янській набережній, в одному з найдорожчих клубних будинків Ужгорода.

У 2018 році Єлизавета стала власницею понад 100 кв.м. торговельних площ на вулиці Підгірній в Ужгороді. А у 24 в Єлизавети з’явилася ще одна ужгородська квартира – у будинку на вулиці Бориса Тлехаса.

Розслідуванням журналістів тоді зацікавилося ДБР, однак Лазорику, як і Мойсюку, вдалося залишитися одним з провідних спеціалістів з організації контрабанди на Закарпатській митниці, який сьогодні відповідає за весь товаропотік та кеш на найелітнішому КПП митниці на кордоні з Угорщиною.

В цій же команді знаходиться й Іван Сабадош, який встиг зробити Закарпатську митницю "контрабандно-популярною" навіть у період війни.

Саме він стоїть за організацією незаконного ввезення на митну територію України партії телефонів іPhone та іншої техніки марки Apple на загальну суму 2,4 мільйонів дол. США.

Під командою Сабадоша автобус MERCEDES-BENZ SPRINTER білого кольору, з номерами CE3568BO, безперешкодно перетнув кордон України по "зеленому коридору".

Коли 53-річного водія, який виїхав з МП "Лужанка", затримала поліція, він визнав, що приїхав з Угорщини та перевіз через митницю товару на майже 100 мільйонів гривень.

За даним фактом за процесуального керівництва Берегівської окружної прокуратури відкрито кримінальні провадження за ч. 2 ст. 212 та ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу України.

Після цього випадку Сабадош та тодішнє керівництво митниці почали всіляко приховувати цей інцидент від начальника управління внутрішньої безпеки Державної митної служби України Малюги Володимира, чим самим ввели усіх в оману.

За інформацією сайту БлогІнсайд, на адресу начальника Берегівського РВ ГУНП в Закарпатській області Варги Михайла Михайловича почали надходити пропозиції від Сабадоша І.І. щодо отримання хабара у сумі 400 тис. дол. США за вирішення цього питання.

Також зберегти посаду при новому керівнику вдається й одіозному Дурану Михайлу Михайловичу.

За понад 20 років на керівних посадах у системі митних органів цей чиновник зажив неабияких статків.

Щоб зрозуміти стиль роботи Дурана протягом цих років, достатньо проаналізувати тільки останні досягнення закарпатського чиновника, який з липня 2020 року керує МП "Ужгород".

6 листопада 2021 року словацькі митники виявили у пункті пропуску "Вишнє Нємєцке" 33 кілограми героїну, який виїхав через МП "Ужгород".

Також словацькі митники в лютому 2021-го виявили 214 ящиків контрабандних цигарок, які заїхали через митну територію нашої держави.

- 1 лютого в автомобілі "Вольво", у підлозі причепу, словаками виявлено 70 ящиків цигарок;

- 4 лютого у вантажівці "ДАФ" серед вантажу "дошка паркетна" словацькими митниками виявлено 84 ящиків цигарок;

- 11 лютого у автомобілі "Вольво" серед вантажу "пиломатеріал обрізний" виявлено 60 ящиків цигарок.

Також нещодавно словацькими митниками було затримано 62,5 кг сирця бурштину, який проїхав через очолюваний Дураном пункт пропуску. Зрозуміло, що вантажі такого характеру отримують "добро" по всій вертикалі керівництва пункту пропуску.

Ну, й останньою помилкою нового керівництва, якій ще не пізно запобігти, є можливе призначення на митницю експрацівника Миколи Веремчука.

Про ймовірне повернення скандально відомого корупціонера написав відомий блогер Сергій Іванов:

"Тема митниці взагалі та Закарпатської митниці зокрема, яка, користуючись віддаленістю від війни, не тільки не припинила, а й вдосконалила трафік контрабанди, опанувавши такий перспективний напрямок, як забезпечення вивезення за кордон багатіями і політиками своїх статків, не раз піднімалася мною і не лише.

Система зі скрипом, але потроху реагувала, починалися більш-менш позитивні кадрові процеси. Але будь-яка кількість позитиву знищується одіозною дрібницею.

Стало відомо, що керівником об’єднаного ПП "Дяково" можуть призначити колишнього митника Миколу Веремчука, фігуранта цілої низки кримінальних проваджень про контрабанду та експомічника нардепа Деньковича Івана, "тушки" з БЮТ, якого купив Янукович.

У 2015-2018 роках очолював МП "Дяково", забезпечуючи тіньові надходження від контрабанди до власної кишені та передвиборчої каси відомого сивочолого кандидата.

Через безпрецедентну "прозорість" дорученої Веремчуку ділянки кордону виникали навіть скандали з Румунією.

Не відстає від Веремчука його дружина — фігурантка кримінального провадження про корупцію у Виноградівській РДА, йшлося про відкати з закупівлі планшетів для хворих на ДЦП дітей.

Давайте скасуємо амбітні плани Веремчука і кримінальних угрупувань, які за ним стоять, створивши медійний резонанс і не дозволивши призначити його на посаду, яку він використає для подальшого збагачення", — йдеться у дописі блогера.

В 2017 році румунські ЗМІ оприлюднили інформацію про затримання 500 коробок сигарет, які були випущені через МП "Дяково" за керівництва Миколи Веремчука.

До того ж, після Революції Гідності Веремчук був люстрований, але відновлений завдяки продажним українським судам.

За інформацією джерел з правоохоронних органів, наказ на призначення Миколи Веремчука планують оприлюднити в середу, 17 серпня.

Наразі на Закарпатській митниці нове керівництво, яке тільки входить в загальний курс справ та вивчає специфіку та "менталітетний рельєф" працівників на новій ділянці роботи.

Все це збіглося з призначенням нового очільника обласного СБУ Євгена Борзілова, який чітко дав зрозуміти, що терпіти контрабанду на кордоні не збирається.

Наразі підрозділами з протидії корупції та контрабанди Головного управління Служби безпеки України в Закарпатській області постійно проводиться робота з виявлення схем одіозних митників та недопущення їх до роботи на кордоні України з ЄС.

Тільки за останні два тижні було затримано трьох митників корупціонерів — Ігоря Стрічика на МП "Косино" та Михайла Половка з колегою на МП "Лужанка", який реорганізували в ПП "Астей".

Чи вдасться новим керівникам не ставати на старі граблі своїх попередників? Висновки будуть зроблені з кадрових рішень щодо згадуваних персон.

Чи керуватиме усією контрабандою Мойсюк, а Лазорик, Дуран та Веремчук відповідатимуть за обілечування бізнесу на МП "Тиса", "Ужгород" та "Дяково" відповідно? Побачимо вже згодом.

У будь-якому разі рішення стосовно цих кадрів стануть показовим маркером змін на митниці під час війни, про який ми обов’язково повідомимо суспільство.