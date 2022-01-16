"Не поддавайтесь панике": в Минцифры рассказали, почему хакеры атаковали сайты правительства

В Украине вновь заверили, что утечки данных не было.

Недавняя масштабная кибератака на украинские правительственные сайты является очередным актом гибридной войны России против Украины, на что указывают все имеющиеся доказательства.

Об этом информируют в Минцифры Украины.

В сообщении указано, что целью хакерской атаки является запугивание украинцев, а также дестабилизация ситуации в стране. Отмечается, что таким образом Россия пытается внушить недоверие граждан к органам власти и подорвать работу государственного сектора.

Там напомнили, что персональные данные украинцев не хранятся на портале "Дия", а хранятся в соответствующих реестрах.

"Поэтому призываем украинцев не поддаваться панике. Все персональные данные находятся под надежной защитой в госреестрах", — сказано в сообщении.

Вместе с тем пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия не имеет никакого отношения к данной кибератаке.

"Мы почти привыкли к тому, что украинцы во всем обвиняют Россию, даже в плохой погоде", — сказал он.

Как сообщалось ранее, в ночь с 13 на 14 января неизвестные хакеры провели кибератаку против около 70 сайтов, 10 из которых после этого перестали работать. Пострадали сайты "Дии", Минобразования, МИД, ГСЧС и другие.

В СБУ после этого предположили, что атака была совершена группой хакеров, связанных с российскими спецслужбами.

Однако позже в СНБО заявили, что ответственным за инцидент могла быть белорусская хакерская группа UNC1151.