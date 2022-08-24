Подготовка Украины к вторжению: Данилов сделал неожиданное признание

По его мнению, российские войска дошли бы до Европы, если бы Украина не развернула эту подготовку

Украина противостоит полномасштабному российскому вторжению уже полгода, а готовиться к войне наша страна начала еще за несколько лет до ее начала. По словам главы СНБО Алексея Данилова, подготовка шла с декабря 2019 года.

Об этом в среду, 24 августа, секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины заявил в интервью польской газете Wyborcza.

Данилов отметил, что вторжение страны-агрессора в Украину не было неожиданностью для власти, но один момент они не учли.

"Мы знали, что рано или поздно это произойдет. Мы просто не ожидали, что россияне будут атаковать одновременно со всех сторон. Атака Беларуси была для нас большим испытанием, хотя мы тоже готовились к такому сценарию", — сказал глава СНБО польским журналистам.

Он добавил, что обвинения в отсутствии подготовки к войне безосновательны, ведь если бы эти процессы не происходили, то вторжение имело бы гораздо худшие последствия.

"Мы фактически готовились к войне с декабря 2019 года – и все утверждения о том, что мы этим не занимались, абсолютно не соответствуют действительности. Если бы мы не готовились к войне, сегодня российские танки были бы в Варшаве, Праге, Таллинне и Вильнюсе. Благодаря тому, что мы сдерживали это наступление, благодаря тому, что мы их здесь уничтожали десятками или сотнями, сегодня Европа живет немного другой жизнью", – добавил Алексей Данилов.

В то же время глава СНБО отметил, что не говорить Украине о приближении войны украинцам — это правильное решение власти, но судить об этом можно будет через некоторое время. Тем самым, по его мнению, официальный Киев не допустил внутреннюю дестабилизацию, на которую рассчитывал российский кровавый диктатор.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в США также предупреждали Украину о намерениях российских властей, в частности, что Зеленского собирались устранить, а Украине оставить только западные области.